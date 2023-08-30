蘇拉颱風海陸警齊發！開學日天氣「東西兩樣情」　南台灣留意暴雨

注意腳麻、痛等5P急性肢體缺血症狀！　未把握「這時間」治療恐截肢、死亡

注意腳麻、痛等5P急性肢體缺血症狀！　未把握「這時間」治療恐截肢、死亡
注意腳麻、痛等5P急性肢體缺血症狀！　未把握「這時間」治療恐截肢、死亡

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】69歲吳先生有高血壓、糖尿病，以及末期腎臟疾病須長期洗腎。此外，還曾因雙下肢周邊動脈阻塞疾病，導致間歇性跛行就醫求診，經下肢動脈介入治療後症狀緩解，但吳先生血管健康程度較差，三餐又常外食，喜好油炸、高熱量的披薩、碳酸飲料等，因此下肢治療後又在107年到112年之間復發5次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（2023）年7月28日，吳先生起床後突然覺得腳嚴重疼痛、冰冷、麻木無力，便立刻聯繫個管師，至新光醫院急診檢查發現是股動脈急性栓塞造成肢體缺血症。透過新型機械性血栓清除導管進行微創介入治療打通阻塞處，並以血栓溶解、血管擴張藥物治療，才得以重建下肢血流。

急性肢體缺血症是什麼？　有哪些病因？

「急性肢體缺血症」可能會因外傷產生，不過大部分都是因為血管栓塞或血栓形成導致。 新光醫院周邊血管中心吳典育主任表示，血栓形成通常是周邊血管疾病引起，而栓塞通常是心臟打出的小血塊順著血流被推向遠側，阻塞動脈血流所致。

吳典育主任提到，急性肢體缺血症是一個周邊動脈疾病進展到末期的表現，罹患周邊動脈疾病的病人約有1－3%會惡化成急性肢體缺血，病人會因為不適當的肢體血流，產生肢體疼痛、潰瘍或壞疽等症狀。

注意5P把握黃金治療時間　定期追蹤、控制危險因子

雖然急性肢體缺血症是周邊動脈疾病的末期表現，但在臨床上仍是可治療的疾病。吳典育主任提到，急性肢體缺血症一旦發作會有以下5P症狀，包括：

  • 疼痛（pain）
  • 摸不到脈搏（pulseless）
  • 腳麻（paresthesia）
  • 腳蒼白（pale）
  • 癱瘓（paralysis）
吳典育主任提醒，雖然急性肢體缺血症不會造成立即的生命危險，但患者若無法在黃金6－12小時內進行治療，可能會造成下肢功能缺損或是截肢，甚至有死亡的風險，急性肢體缺血的病人1年死亡率高達25%，約有30%的病人須做截肢手術保全性命。

因此，民眾若有相關症狀應立即前往醫療院所診斷、治療。此外，周邊動脈疾病即使治療後，都還是有可能會因年齡、不良生活習慣（如：抽菸）、共病而再次復發。

吳典育主任強調，持續且定期門診追蹤非常重要，患者應接受適當藥物治療、維持良好生活型態、控制危險因子，一旦又出現症狀，需立即就醫進行評估與治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58999

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

私密處疾病難以啟齒　診察治療一站式服務

異常劇烈下腹痛，小心畸卵巢胎瘤引起！

夏日減重好時機　選擇合法減肥藥迎接蜜曲線

PSA偏高怎麼辦？當心併發症不敢切片？攝護腺健康指數（PHI）精準揪出癌

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問