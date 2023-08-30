注意腳麻、痛等5P急性肢體缺血症狀！　未把握「這時間」治療恐截肢、死亡

我是廣告 請繼續往下閱讀
急性肢體缺血症是什麼？ 有哪些病因？「急性肢體缺血症」可能會因外傷產生，不過大部分都是因為血管栓塞或血栓形成導致。 新光醫院周邊血管中心吳典育主任表示，血栓形成通常是周邊血管疾病引起，而栓塞通常是心臟打出的小血塊順著血流被推向遠側，阻塞動脈血流所致。
吳典育主任提到，急性肢體缺血症是一個周邊動脈疾病進展到末期的表現，罹患周邊動脈疾病的病人約有1－3%會惡化成急性肢體缺血，病人會因為不適當的肢體血流，產生肢體疼痛、潰瘍或壞疽等症狀。
注意5P把握黃金治療時間 定期追蹤、控制危險因子雖然急性肢體缺血症是周邊動脈疾病的末期表現，但在臨床上仍是可治療的疾病。吳典育主任提到，急性肢體缺血症一旦發作會有以下5P症狀，包括：
- 疼痛（pain）
- 摸不到脈搏（pulseless）
- 腳麻（paresthesia）
- 腳蒼白（pale）
- 癱瘓（paralysis）
因此，民眾若有相關症狀應立即前往醫療院所診斷、治療。此外，周邊動脈疾病即使治療後，都還是有可能會因年齡、不良生活習慣（如：抽菸）、共病而再次復發。
吳典育主任強調，持續且定期門診追蹤非常重要，患者應接受適當藥物治療、維持良好生活型態、控制危險因子，一旦又出現症狀，需立即就醫進行評估與治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58999
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw