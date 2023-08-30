台南歸南北極殿中元普渡別出心裁「國泰民安 這拜我來」
台南歸仁區歸南北極殿此次由爐主謝燿鴻主事於今(30)日舉辦中元普渡，以「國泰民安 這拜我來」為主題，將每件祭品賦予意義之描述，如封肉、筍乾及芋頭所組成的「封官賜爵‧節節高升」；雞、花及芋頭組成的「加官晉祿‧金雞報喜」等超澎派諧音料理，會後將全數捐低收入戶。
記者張振興/台南報導
歸南北極殿主祀玄天上帝，昔日當地人稱「松仔腳上帝廟」，建廟至今已有316年之久。相傳於明末清初有位福建剃頭師父，渡海來台求發展，為求庇祐，遂將在家供奉的玄天上帝神尊攜帶身邊走遍府城大街小巷沿街幫居民剃頭為生。於康熙46年(西元1707年)來到歸仁松仔下剃頭畢後，正準備繼續前往下一個庄頭時，扁擔卻抬不動，有如生根紮住，經一耆老以銅錢當筊在神尊前請示後欲在此落腳，而成為北極殿之肇基。
歸南北極殿主委戴榮裕表示，在歸南北極殿服務25年的祭典組長謝燿鴻，今年初次參與擲筊拼爐主活動，幸運的獲得玄天上帝的首肯給予連續3筊擔任。謝燿鴻自接任爐主後一直在思考，如何在中元普渡活動辦得有聲有色，讓更多的信眾前來參拜，於是翻閱文獻記載及長輩口述給予題材，並結合現代文明手法創新，將每件祭祀品給予傳統民間的緣由，並依序排列祭祀品以意義描述。
謝燿鴻表示，為使好兄弟們能在中元節當日飽餐，精心規劃整個進場儀式的路線，從普渡天尊鎮守的大門進入，準備了「應菜湯」其意義是你我不相識誠心相請，緊接用各式食材取諧音的吉祥話，如封肉、筍乾及芋頭所組成的「封官賜爵‧節節高升」；雞、花及芋頭組成的「加官晉祿‧金雞報喜」；魚、菜頭及芋頭的「魚躍龍門‧好彩頭」；「豬事吉祥‧纖瘦適宜」；「包粽包中‧高中高中」；用魷魚來收尾「功德圓滿‧這廂魷禮」，最後就是米、空心菜及竹藍的「有呷有撂‧歡喜滿意」到「金銀隨行‧好運相隨」。
歸南北極殿中元普渡後會將白米、油、鹽等日常生活物資，全數捐給民眾，晚上活動則由廟方的志工組成的表演團體上台演出，讓民眾體驗當地的傳統節慶和表演藝術，感受到歸仁獨特的文化魅力。