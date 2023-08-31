盤點《航海王》真人版5件事！娜美身材神還原 唯一日本人曝光
最受歡迎的日本漫畫《航海王》改編成真人版影集，主角5人組魯夫、娜美、索隆、騙人布、香吉士，找來新生代演員伊納基戈多伊、艾蜜莉路德、新田真劍佑、雅各羅美洛吉勃遜、塔茲史卡勒主演，快來看看他們卸下「神還原」的漫畫造型之後，本尊的廬山真面目是怎麼樣？
記者羅凌筠/綜合報導
19歲伊納基戈多伊是墨西哥演員，童星出身的他13歲拍攝電視劇《Blue Demon》出道，2021年在《誰殺了莎拉？》飾演Bruno一角走紅，在《航海王》裡，伊納基戈多伊有著伸縮自如的能力，能一腳踢穿天花板，十分貼近原著裡的魯夫「橡膠人」的設定。
30歲艾蜜莉路德出道10年，在成名前她是一名年薪破200萬的模特兒，主演Netflix血腥系列電影《恐懼大街》裡，被殺人魔追捕的夏令營姊妹花之一而走紅，艾蜜莉路德本身是日本漫畫粉絲，除了《航海王》也愛《鬼滅之刃》，這也讓她自信表示：「我就是生來演娜美的。」
26歲新田真劍佑是日本知名星二代，爸爸是《風雲：雄霸天下》的男主角千葉真一，新田真劍佑因為主演《聖鬥士星矢》真人版主角「天馬座星矢」，打開全球知名度，他也是《航海王》真人版卡司中，唯一一個日本人。
27歲美國演員雅各羅美洛吉勃遜，參與過《實習醫生》、《住院醫師 》、《綠葉家族》多部知名影集，本身長相已經和漫畫裡的「騙人布」神似，算是選角的一大驚喜，戲外他和「娜美」艾蜜莉路德過從甚密，被爆因戲定情。
27歲帥哥男星塔茲史蓋勒，擁有阿拉伯、英國混血血統，還有健壯的八塊肌身材，由他詮釋《航海王》裡口嫌體正直的溫柔廚師「香吉士」，成果令人期待。《航海王》8月31日在Netflix上線。