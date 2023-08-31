日本90歲冒險家克服不便　坐登山輪椅攻頂富士山

（中央社東京31日綜合外電報導）日本高齡90歲的冒險家三浦雄一郎由於行動不便，今天在親友協助下達成復健目標，坐登山輪椅成功攻頂標高3776公尺的日本最高峰富士山。他在攻頂後說，看到的美景令他永生難忘。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本共同社報導，富士山長年來吸引許多登山客到訪，但很少有高齡90歲以上的長者攻頂。三浦在晴朗但有時吹起寒風的山上，對協助他登山的親友說：「託大家的福，終於抵達山頂一償宿願，太棒了。」三浦今天從位於靜岡縣側的富士宮登山步道山屋眺望山頂，在凝望東方天空橘色朝陽升起後，清晨5時15分左右坐上登山用輪椅攻頂。他當時平靜地說：「我很期待，風景很美，時機點也很合適。」三浦2020年6月在87歲時因病住院約8個月，當時就以登上富士山作為自己復健的目標。讀賣新聞報導，三浦成功攻頂後說，不管登上幾次富士山都令人感動，「跟孫子及朋友們一起欣賞宏偉的景色，我今生都不會忘懷」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）112083161年來首見！不滿母公司出售計畫 日本西武百貨900員工喊罷工台人在日本海關被攔！只因「背包放這1物」 他愣：在台灣過關耶「86」開頭擾民！中國「電話出征」罵日本 16歲女生：大家都在打30天逾6萬人登日本富士山 山梨縣擬祭人流管制