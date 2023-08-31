日本推廣二三線城市！鳥取官方任倪暄為觀光大使 秋田搭虎航直飛
台灣人喜愛至日本旅遊，除了東京、大阪，當地二三線城市的官方單位也紛紛來來推廣觀光。日前就有山陰山陽地區範圍內的5縣知事，包括鳥取、島根、岡山、廣島、山口縣，率領縣內觀光業者來台舉辦觀光說明會，其中的鳥取，更是選中了台灣美食專家暨美食節目主持人焦志方，以及超人氣女神倪暄、樂天女孩曲羿擔任「鳥取縣觀光大使」。而燦星旅遊也攜手虎航，12月起能直飛。
記者葉盛耀/綜合報導
據日本官方統計，今年第二季，台灣不僅是赴日旅遊人數第二多的國家，僅次於韓國，更是消費力最強的「爆買王」。焦志方表示，鳥取一年四季都非常適合觀光，境內不但擁有日本最大級別的砂丘，也是日本捕蟹量最多、以及梨子產量最高的縣市。除了有豐富的特產、多元的美食之外，因為動漫及漫畫盛行，也讓鳥取成為大家討論的話題。
倪暄提到，日本知名漫畫、節目《孤獨的美食家》，作者就是鳥取人，她也曾在鳥取體驗過《孤獨的美食家》取景地的牛雜炒麵，令她印象非常深刻。曲羿則覺得鳥取的空氣非常好，能在當地的地標大山山下露營，是很棒的體驗。
另外，燦星旅遊也提到，二三線城市深度旅遊趨勢正熱，因此攜手台灣虎航，繼「直飛高知」暑假賣破接近百分百後，又開航獨家包機「直飛秋田」，12月起免轉機，並祭出早鳥優惠，最多送1萬元旅遊金可扣抵當團團費。
台灣虎航繼仙台、花卷後，預計今年12月起搭開通直飛秋田航線，大幅縮短旅行時間至3小時，燦星旅遊提到，四季分明的秋田縣，擁有台灣旅客最愛的童話般浪漫雪景，還有日本三大樹冰絕景之一的「秋田森吉山樹冰」，能品嚐「日本三大烏龍麵」稻庭烏龍麵、米棒、比內地雞和秋田和牛等在地特色美食，還因「秋田美酒」而稱為酒之國度。