鄭弘儀無預警辭去節目主持棒！不捨宣布迎「最後一集」：拖了好久
63歲主持人鄭弘儀攜手網紅朱姊（朱璟柔），搭檔主持podcast節目《沒大沒小喇吉歐》，兩人在節目中展現兩代交流的火花，廣受聽眾喜愛。沒想到，鄭弘儀今（31）日宣布，《沒大沒小喇吉歐》於31日迎來廣播頻道播出最後一集，他感傷地向聽眾道別：「拖了好久，雖然不捨，還是得跟大家報告！」
記者賴禹妡／綜合報導
鄭弘儀今日在臉書上表示，他和朱姊合作將近2年的podcast節目《沒大沒小喇吉歐》，將在31日下午5時廣播頻道播出最後一集，他透露這個節目是自己主持生涯中最跨世代的嘗試，「與朱姊如父女般的互動和觀念交流，不僅讓我這個『阿公』更了解年輕人，也與製作團隊成了忘年之交」。
鄭弘儀曬出與團隊的合照，強調「個人的告別並不是結束」，未來節目會更改型態繼續製作，希望大家可以繼續支持，「拖了好久，雖然不捨，還是得跟大家報告！」貼文曝光後，網友紛紛不捨留言，「超愛這個單元的，還好這二年我都有跟到，超喜歡鄭大哥的每個節目」、「鄭大哥和朱姊的互動讓人覺得輕鬆自然，又能了解兩個世代的想法和火花，真的好捨不得，但也祝福鄭大哥」、「好可惜喔，我也是忠實聽眾」。