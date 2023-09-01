鄭弘儀曾爆冠狀動脈硬化！認了「阻塞69％」 停工136天治療救命
資深媒體人鄭弘儀昨（31）日卸下Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》2年主持工作，他3月才被爆出因為健康因素請辭2個招牌節目，後來本人親自證實「累壞了」，決定暫時停工調養身體，不過也只休息4個多月就復工，其實鄭弘儀去年透露被檢查出冠狀動脈硬化，且已經有69％的血管阻塞，所幸服藥後病情已經獲得控制。
記者楊穎軒／綜合報導
63歲鄭弘儀3月初突然跟長官請辭主持5年的節目《鄭知道了》，受訪時坦承自己真的太累，也有點倦勤，想先休息一陣子，「以後有機會不排除重出江湖」，他後來飛到美國和老婆、兒子團聚，同時休養身心，136天後返台重回《鄭知道了》工作岡位，與團隊開前置會議時，鄭弘儀氣色紅潤、神采奕奕，笑說：「我就像一部電動車，隨時需要充電，沒電時就休息充電，電充飽了就隨時上路。」
鄭弘儀去年在主持的節目《新聞挖挖哇！》表示，平常沒有胸悶、胸痛等感覺，去做詳細的健檢後被告知冠狀動脈硬化，最嚴重的動脈血管有高達69%因為狹窄而阻塞，剛好在危險邊緣，讓他害怕心肌梗塞，原本一度準備要裝支架，後來醫生判斷先靠藥物治療搭配飲食控制低密度膽固醇，鄭弘儀乖乖照做，病情才改善，現在他都會備好舌下含片，如果心絞痛就含一顆，多爭取10分鐘的救命時間。