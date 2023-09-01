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獨／拔河妹「牽狗過馬路」爆紅！遭誤認JKF女郎　本尊火速澄清了

▲因為牽狗過馬路而爆紅的「拔河妹」哈霓萱，卻被誤認成JKF女郎，遭到攻擊與批評。對此，哈霓萱也火速祭出聲明澄清。（圖／爆廢公社、經紀人提供）
▲因為牽狗過馬路而爆紅的「拔河妹」哈霓萱，卻被誤認成JKF女郎，遭到攻擊與批評。對此，哈霓萱也火速祭出聲明澄清。（圖／爆廢公社、經紀人提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

一名網紅正妹「哈霓萱」於上個月28日在新北市中和區牽著自家大型愛犬過馬路，由於身材太過亮眼，再加上飼養的薩摩耶愛犬實在太大隻，直接上演拔河戲碼，也讓她徹底爆紅成為「拔河妹」，殊不知也為哈霓萱帶來困擾，還被誤認是JKF女郎之一，引發部分網友批評質疑。對此，哈霓萱透過經紀人向《NOWnews今日新聞》澄清，她並非JKF女郎，也不希望被劃上等號。

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哈霓萱聲明強調，JKF女郎是要簽約的，而她本身沒有，也絕對不是JKF女郎，雙方單純僅有合作過活動，自己也從來沒有加入過JKF 。據了解，由於近幾年JKF女郎多次登上社會媒體版面，經常傳出許多負面爭議，也導致部分廠商，甚至是模特兒們都害怕被貼上標籤。

▲因為牽狗過馬路而爆紅的「拔河妹」哈霓萱，卻被誤認成JKF女郎，遭到攻擊與批評。對此，哈霓萱也火速祭出聲明澄清。（圖／經紀人提供）
▲哈霓萱強調自己絕對不是JKF女郎。（圖／經紀人提供）
對此，哈霓萱的經紀人翔翼則向《NOWnews今日新聞》表示，目前的確有廠商害怕被貼標籤，所以哈霓萱才會特別發文澄清，強調自己絕對不是JKF女郎。經紀人也透露，哈霓萱目前的工作主要都是跟寵物類型相關，所以才會不希望被劃上等號。

身高175公分、體重僅有53公斤的哈霓萱，目前主要從事平面模特兒的工作，熱愛寵物的她，也時常在社群平台上分享與自家狗狗的生活趣事。除了薩摩耶愛犬，她家還有飼養貓、雪貂與刺蝟，深受不少毛小孩爸媽的喜愛，IG上更擁有5.9萬位粉絲追蹤。

▲因為牽狗過馬路而爆紅的「拔河妹」哈霓萱，卻被誤認成JKF女郎，遭到攻擊與批評。對此，哈霓萱也火速祭出聲明澄清。（圖／經紀人提供）
▲哈霓萱主要從事平面模特兒工作，也經常在社群平台分享寵物日常。（圖／經紀人提供）

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