獨／拔河妹「牽狗過馬路」爆紅！遭誤認JKF女郎 本尊火速澄清了
一名網紅正妹「哈霓萱」於上個月28日在新北市中和區牽著自家大型愛犬過馬路，由於身材太過亮眼，再加上飼養的薩摩耶愛犬實在太大隻，直接上演拔河戲碼，也讓她徹底爆紅成為「拔河妹」，殊不知也為哈霓萱帶來困擾，還被誤認是JKF女郎之一，引發部分網友批評質疑。對此，哈霓萱透過經紀人向《NOWnews今日新聞》澄清，她並非JKF女郎，也不希望被劃上等號。
記者詹鎰睿／綜合報導
哈霓萱聲明強調，JKF女郎是要簽約的，而她本身沒有，也絕對不是JKF女郎，雙方單純僅有合作過活動，自己也從來沒有加入過JKF 。據了解，由於近幾年JKF女郎多次登上社會媒體版面，經常傳出許多負面爭議，也導致部分廠商，甚至是模特兒們都害怕被貼上標籤。
對此，哈霓萱的經紀人翔翼則向《NOWnews今日新聞》表示，目前的確有廠商害怕被貼標籤，所以哈霓萱才會特別發文澄清，強調自己絕對不是JKF女郎。經紀人也透露，哈霓萱目前的工作主要都是跟寵物類型相關，所以才會不希望被劃上等號。
身高175公分、體重僅有53公斤的哈霓萱，目前主要從事平面模特兒的工作，熱愛寵物的她，也時常在社群平台上分享與自家狗狗的生活趣事。除了薩摩耶愛犬，她家還有飼養貓、雪貂與刺蝟，深受不少毛小孩爸媽的喜愛，IG上更擁有5.9萬位粉絲追蹤。