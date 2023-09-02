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獨家／德國人看Nowitzki就像神！激發無數孩童、德國不只有足球

Dirk Nowitzki在德國的地位就像籃球之神喬丹。 （圖／美聯社／達志影像）
Dirk Nowitzki在德國的地位就像籃球之神喬丹。 （圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/慕尼黑報導

「德國坦克」Dirk Nowitzki日前入選NBA美國籃球名人堂（奈史密斯籃球名人紀念堂 ：Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），他生涯戰功彪炳，是NBA史上第6名完成3萬分里程碑的選手，退休後也被封為是NBA最偉大的歐洲球員。《NOWNEWS》獨家專訪拜仁慕尼黑籃球隊資深教練Xaver Nassermann，暢談Nowitzki對於德國的影響。

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「Nowitzki在德國的地位就像籃球之神Michael Jordan，他啟發了無數的德國球員，同時讓德國人更了解、喜愛籃球。」Nassermann說。

▲ Dirk Nowitzki啟發許多德國的小選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲ Dirk Nowitzki啟發許多德國的小選手。（圖／美聯社／達志影像）
Nowitzki是全球知名的籃球員，在德國更是家喻戶曉的英雄。Nassermann表示，「Nowitzki不僅在NBA發光發熱，更帶領德國征戰各大國際賽，帶領國家隊創下世界盃隊史最佳的亞軍。」

Nassermann認為，Nowitzki讓德國的小球員有了努力的目標，他們追蹤Nowitzki的IG、FB，且每天看NBA，盼能有朝一日追隨偶像的腳步，挑戰NBA，這對於德國籃球發展有很大的提升。

▲Nowitzki就是德國籃球的領袖，也是體壇的超級巨星，同時也入選籃球名人堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nowitzki就是德國籃球的領袖，也是體壇的超級巨星，同時也入選籃球名人堂。（圖／美聯社／達志影像）
Nowitzki讓德國球員有了成功的想像，「Nowitzki可以，我們為什麼不行?」Nassermann說，「當時很多小球員都這樣告訴自己，更督促自己努力練球。」

另外，Nassermann也提到，Nowitzki就是德國籃球的領袖，也是體壇的超級巨星，他在北京奧運擔任德國的掌旗官，同時也到很多社區推廣籃球，讓德國人不僅愛足球，同時也喜歡上籃球，Nowitzki的影響力非常巨大。

▲拜仁慕尼黑職籃球隊青訓隊教練Xaver Nassermann。記者廖聿偉攝
▲拜仁慕尼黑職籃球隊青訓隊教練Xaver Nassermann。記者廖聿偉攝

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