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老榮民身故無錢辦後事　高雄殯葬達人陳紀孝無償相助

▲96歲老榮民武汝潔居住在簡陋的矮房。（圖／陳紀孝提供）
▲96歲老榮民武汝潔居住在簡陋的矮房。（圖／陳紀孝提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

有高雄殯葬達人之稱的陳紀孝，投身殯葬業十多年，協助無償辦理貧困者的後事已經達三百多件，高雄一名曾參與過國共內戰的96歲老榮民武汝潔，與陸配只靠著一萬多元的榮民就養金過生活，兩人在家中種菜，並靠鄰居接濟剩菜過活，但武翁在六年前因病只能久臥在床，日前武翁過世後沒錢辦後事，陳紀孝得知此事，二話不說就替武翁辦後事，並將武翁安葬在燕巢軍人忠靈祠。

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武翁17歲時正值國共內戰，走在街道就被國民政府抓去充軍，從此與家人失聯，1949年國民政府退來台，武翁也跟著到台灣生活，六年前武翁被發現罹患白血病被診斷只能活半年，陸配趙麗華便辭職在家照顧武翁，但武翁後來仍活了六年，趙麗華擔心武翁在家中出事無法正常上班，只能靠一萬三千五百元的榮民就養金過生活，又無法申請低收。

上月武翁離世，就養金也隨之消失，趙麗華雖有向榮民服務處申請到四萬元喪葬費，但迄今都未領到，趙麗華沒錢再替武汝潔辦後事，幸好最後在鄰居的協助下，聯絡到了陳紀孝。

▲陳紀孝無償替96歲老榮民武汝潔辦理後事。（圖／陳紀孝提供）
▲陳紀孝無償替96歲老榮民武汝潔辦理後事。（圖／陳紀孝提供）
陳紀孝聽聞趙麗華的困境，二話不說就替武翁辦所有後事，並將武汝潔骨灰安葬，長眠於燕巢軍人忠靈祠，陳紀孝說，他是果貿社區長大的榮民二代，始終謹記父親臨終前叮囑「要幫助困難榮民」，感慨「外省榮民都是被政府忽視的團體」，得知老榮民一生沒錢、沒房，因此特地做紙紮房子、燒庫錢，盼老榮民在九泉之下能過上幸福生活。

高雄市榮民服務處澄清，當武汝潔年滿61歲時協助申請榮民就養金，並依規定每年巡視一次，而武汝潔罹患白血病後，巡視頻率增至每2周一次，掌握生活情況外，也安排社工長照居家洗澡、打掃服務；曾幫忙武汝潔安排入住榮民之家，但武、趙當時多重考量之下婉拒；武汝潔鄰居從事外燴工作，避免剩菜浪費，常會打包給周邊鄰居分享。

榮民服務處指出，榮民過世後，榮眷可申請「遺眷家戶代表證」，能享三節慰問金、榮家入住優惠條件等福利，但趙麗華仍在繳勞保，具備勞工身分不合法規申請資格，會協助在地社會團體提供物資，並盡全力替趙麗華媒介工作機會；房屋出現破爛情形，將協調當地志工隊或善心團體到府修補。

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