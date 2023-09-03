▲72歲糖尿病嬤腳潰瘍夾出10隻蛆喪命！　護理師授「傷口照顧4步驟」防感染

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糖尿病者足部潰瘍 高達25%發生率許多地區糖尿病盛行率不斷上升，而糖尿病病人一生中有高達25%的機率會發生足部潰瘍。奇美醫院傷口照護中心傷口護理師黃文佩指出，糖尿病病人引發足部潰瘍的導因有神經病變、血管病變及感染等。感覺神經病變易導致皮膚的觸覺較不敏感，當足部出現紅腫或皮層破損時，也較不易發現；運動神經病變會造成受力點改變及足部變形，進而影響前足底受力區域的皮膚厚度，而形成厚繭，導致足部潰瘍的產生；自主神經病變及血管病變則影響末梢神經控制血液供應的功能，使得末梢血循變差，造成組織缺血，皮膚易乾燥與發紅，也易導致皮層受損。
此外，由於糖尿病病人的白血球功能不佳，所以傷口較容易感染，且不易癒合。因此糖尿病病人的傷口照護，需要更為費心。
傷口衛生四步驟 讓傷口早日癒合黃文佩表示，因應慢性及困難性傷口照護，2019年由International Wound Infection Institute(IWII)提出傷口衛生的概念，2020專家共識所提出的傷口衛生四個步驟：清潔→清創→重塑→敷料覆蓋，並同步發表於國際期刊中，強調傷口清潔與抗菌的重要性。而傷口衛生就像口腔衛生的刷牙一樣，透過傷口衛生四步驟可移除、抑制生物膜，才能有效預防傷口感染，同時促進傷口癒合。
傷口衛生四步驟說明如下：
1.清潔：徹底清潔傷口碎片、殘留敷料及生物膜。
2.清創：移除壞死組織、破壞生物膜及去除感染病灶。
3.重塑：去除傷口邊緣壞死組織及生物膜、刺激上皮細胞生長。
4.傷口敷料使用：運用抗菌敷料抑制生物膜再生，維持傷口濕潤平衡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59087
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