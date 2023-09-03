▲日本排核汙水引發囤鹽潮　當心攝取過多鹽分恐導致5疾病

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體內的鈉太多，會造成鉀的流失，而引起鉀的不足，當體內的鉀不夠時，容易產生四肢無力、食慾不振、嘔吐、全身倦怠，鹽攝取過多，甚至還會造成心臟疾病。
1.心腦血管疾病鹽一旦吃太多，水份滯留在身體內，導致血管壁壓力升高，造成血壓升高，久而久之罹患高血壓。高血壓容易引起許多的併發症，例如：動脈硬化、心臟病、心律不整、冠狀動脈心臟病、腦血栓、腦梗塞，甚至腦中風等，也容易影響心肺循環。
事實上，鹽份攝取過多，只是加重因子而非主因，很多高血壓患者其實是血管收縮放鬆的機制出了問題。周宗翰說明，鹽份攝取過多會導致口渴，開始大量飲水就會直接導致體內血液容量增加，造成心臟更為嚴重的負擔，尤其對於心臟功能不全及患有心血管疾病的老年人而言，是一種巨大的潛在危機。
2.慢性腎病變鹽吃過多會引起水腫，如果明顯察覺身體出現水腫的現象，就應減少攝取鹽。周宗翰表示，過多的鹽份容易導致腎臟負擔，嚴重水腫者很有可能是腎臟出了問題，會增加罹患慢性腎病變及洗腎的風險。
周宗翰指出，中醫調理可以幫助減輕腎臟的負擔，最常用的中藥有大黃、白茅根、生地黃、丹參及黃耆，能夠有效抑制慢性發炎反應，以及排除多餘的水份。在治療腎臟問題方面，其實針灸是很好的方式。周宗翰說明，針灸可以減輕腎臟的負擔，改善水腫的症狀，減少對藥物的依賴性，通常使用頭皮針與耳針，幫助改善與調節身體神經與內分泌的傳導，進而減輕高鹽食物對於腎臟的負擔。
3.骨質疏鬆症鹽份攝取過多會導致鈣質流失，使得骨骼變脆、變弱，讓原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，容易造成骨質疏鬆症。尤其女性在停經後，由於缺少了女性荷爾蒙的保護，骨質流失的速度會加快，比起男性更容易罹患骨質疏鬆症。
周宗翰指出，根據臨床觀察發現，喜好重鹽口味的人罹患骨質疏鬆症情形特別嚴重，最常見的症狀就是腰酸背痛。初期疼痛症狀，容易發生在早上起床，或是長時間同一姿勢，從靜止狀態轉為運動狀態時發生；嚴重骨質疏鬆症患者，可能在手腕、髖部、膝蓋等部位，出現全身性的骨頭或關節疼痛。
隨著骨質持續疏鬆，脊椎也受到壓縮，漸漸脊柱前傾造成駝背，當駝背越來越嚴重，腰背疼痛也會越加明顯，下肢容易伴隨疼痛嚴重時萎縮無力，身高也會稍微變矮。
周宗翰表示，中醫稱骨質疏鬆症為「骨萎」，由於腎主骨，骨萎除了與腎氣衰竭有關，吃了過多的鹽份，有可能將鈣從身體骨頭中萃取出來，不但容易罹患骨質疏鬆症，甚至增加腎結石的風險。
4.白內障周宗翰指出，中醫觀點認為，肝開竅於目，而肝與腎同源，白內障主要是腎虛不能滋潤肝木，導致「肝腎虧虛」，代表鹽份攝取過多，容易導致眼睛功能退化，鹽吃過量容易罹患白內障。
也有部分慢性疾病患者又愛重口味，與「濕濁」或「瘀血」相關，如果食物中鹽份含量過高，罹患白內障的可能性就會增加，說明了高鹽高油脂很容易加重白內障的產生。
周宗翰表示，白內障是指水晶體變得混濁，從透明變成白色，甚至可能會導致失明，中醫是以中藥服用搭配針灸治療白內障，既可針對眼睛局部性病情治標，同時也針對「臟腑失調」進行治本，必須考慮是不是有其他慢性病需同時治療，才能獲得較佳的療效。
中醫針灸以病部取穴，搭配遠端經絡取穴治療，目標在促進局部與全身的氣血循環與平衡，眼睛周圍穴道以睛明、攢竹、絲竹空、太陽穴為主，遠取穴位如太衝、太谿、光明、三陰交。
5.失智症吃太鹹容易高血壓，也會導致失智症風險提升，增加心腦血管疾病風險。周宗翰指出，鹽攝取過量會妨礙對鋅的吸收，不但影響大腦正常運作，也會增加失智症的風險。周宗翰建議，適度按摩頭皮能夠加速血液循環、促進新陳代謝，藉此增強大腦細胞的營養及氧氣供給，透過刺激頭皮也能引起人體頭部神經的反射作用，輔助調解中樞神經，進而達到鎮定安神、緩解焦慮、幫助睡眠，以及提升記憶力等效果。
可以每天利用5至10分鐘，敲擊位於左右兩耳尖連接線與頭部正中線的交會處的百會穴，以手指關節輕輕敲擊，或是按壓3秒鐘後鬆開。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59053
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