蕭敬騰求婚成功後再曝喜訊！飛9000公里冒險錄音 不知會發生什麼
蕭敬騰（老蕭）距離上一張發行專輯《隔離套房2827》已時隔2年，粉絲不斷敲碗詢問新專輯何時誕生，老蕭終於在繼求婚經紀人Summer成功後，再度曝喜訊，提到將在2023年底前會努力交出全新專輯。上周三老蕭已從台灣飛往挪威，飛越了近9000公里歷經轉機，終於抵達挪威的美麗城市奧勒松（Alesund），展開了新專輯的錄音工作，老蕭笑說：「這趟旅程就是一個冒險之旅，不知道這趟旅程會發生什麼事。」
記者吳雨婕／綜合報導
才剛結束上一趟工作，在家休息不到3天的時間，老蕭再度啟航，歷經兩次轉機將近17小時的飛行，終於抵達了挪威的城市奧勒松，這也是老蕭出道至今第一次前往海外錄音，老蕭笑說：「過去的我非常排斥坐這麼久的飛機，還要轉機不只一次，不管是什麼樣的工作，通常我肯定是會婉拒。但是這一次我決定選擇去冒險，去享受每分每秒每一刻。」這趟最大的目的就是完成新專輯的錄音工作，蕭敬騰即便飛越了9000公里抵達挪威，臉上也絲毫沒有倦容，心情十分愉悅，也在抵達的隔天就馬上展開錄音工作。
而之所以選擇這座城市奧勒松，最主要的原因就是命名為Ocean Sound的錄音室，該錄音室位於挪威一個很小的島嶼－吉斯克島上，這座島繞島步行一圈也只需要1小時左右，根據2018年的統計數字人口也僅為800人。這間錄音室更迷人的地方是擁有歷史上最具代表性的麥克風也是世界上愈來愈少見的人聲麥克風Neumann U47，原版U47在人聲、原聲吉他、鼓、管弦樂隊都能完美收音呈現，強勁的低音和充滿空氣感的高音都能錄製到非常飽滿的聲音，收音非常好。
老蕭笑說：「這趟旅程就是一個冒險之旅，不知道這趟旅程會發生什麼事。」工作團隊的行李在抵達挪威兩天後行李都尚未抵達，還留在轉機的機場，甚至有工作夥伴也因為颱風延遲飛抵，雖然遇到小小插曲，所有工作人員都享受在挪威城市的美景和舒適的氛圍之下。