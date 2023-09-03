副駕駛座有頭牛！美男切開半邊車頂 載「巨角愛牛」上高速高路
美國一名男子愛牛成痴，他車子的副駕駛座載的不是老婆，而是「巨角牛」愛寵！男子鍾情擁有一對巨角的瓦圖西長角牛（Ankole-Watusi），不僅在車頭裝上牛角，還切開半邊車頂，為巨角愛牛打造專屬座位。不過，日前男子在愛牛上高速公路被舉報，遭警方即刻攔停並開出一張警告單。
記者徐銘穗/綜合報導
綜合外媒報導，副駕駛座有牛的奇景，發生在美國內布拉斯加州諾福克市（Norfolk）高速公路上，駕駛梅爾（Lee Meyer）來自內布拉斯加州的尼利（Neligh），在他右手邊副駕駛座上的則是叫霍迪杜迪（Howdy Doody）、來自中東非的瓦圖西長角牛（Ankole-Watusi）。
諾福克市警察隊長雷曼（Chad Reiman）受訪表示，原本警方一開始以為報案人說的是一頭小牛，或者是一些可以裝在車內的小動物，沒想到他們看到時竟然是一頭巨牛，整個身體幾乎露在車窗外。
警方據報將梅爾與其愛寵霍迪杜迪攔下，警告梅爾這樣載牛是危險駕駛行為，並發出一封警告信，要求他馬上把霍迪杜迪載回家，離開諾福克。梅爾老婆坦言，老公愛牛成癡，還抱怨他光是花在牛和車上的錢，就足夠讓他們換個全新的廚房。
鏡頭拉回台灣，講到愛牛人士，就不得不提已故抗議天王柯賜海，他曾在天母飼養一頭牛，2005年間牽牛到總統府，抗議政府「黃牛」，結束後帶著牛到二二八公園水池喝水洗澡，被北市府依違反《水利法》開罰50萬。
柯賜海不只被罰錢，愛牛後來也被送到屏科大安樂死，時任台北市長馬英九就此成為柯賜海的頭號敵人。爾後，柯賜海經常出沒在新聞採訪現場，站在受訪人身後當背後靈舉牌子，因而獲得抗議天王封號，而他最知名的口號卻是「馬英九還我牛！」