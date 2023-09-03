颱風海葵下午登陸東台灣　國軍第二、三、四作戰區適時投入救災

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第二作戰區指揮官俞文鎮中將表示，雖然海葵颱風來勢洶洶，但已先期與各縣市政府共同規劃，在風災來臨前妥善預置兵力，完成災防工作，期將災損降至最低程度，共同捍衛美好家園。
國軍第三作戰區表示，因應海葵颱風的威脅，轄屬各單位計派遣130員連絡官及情蒐官進駐轄區內各鄉、鎮、市、區公所；另3,580員部隊兵力已完成任務整備，可適時投入救災支援。
第三作戰區所屬，以蘭陽指揮部為首的災防區，上午指派先遣部隊214員，兩棲突擊車及膠舟等機具與各式裝備計4類41項，分別赴宜蘭地區大同、蘇澳、五結、南澳、五峰及尖石鄉等處預置。
第三作戰區強調，本部與地方政府隨時保持密切聯繫，以「橫向協調、縱深配置」的模式，統合救災資源，適時、適切投入兵力及機具，協助受災地區進行災害救援工作，維護民眾生命財產安全。
國軍第四作戰區說明，海葵進逼，恐對南部地區造成嚴重威脅，第四作戰區配合臺南、高雄市及屏東縣政府，同步提升為災害應變中心一級開設，並派遣聯絡官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，及時掌握地方災情狀況，隨時依令投入災害防救任務。
第四作戰區表示，現階段依地方政府申請及救災任務需要，整合南部地區三軍各部隊，並納編南區後備指揮部、海軍陸戰隊、水下作業大隊及通資電軍等單位，持續派遣聯絡官、情蒐官及救災兵力共計344員，進駐高雄市桃源、甲仙、六龜、那瑪夏、茂林區及屏東縣三地門、林邊、佳冬、東港、大社、杉林、滿州等地區，協助執行預防性撤離（勸離）、收容中心開設、沙包堆置及物資搬運等災害應援任務。
海軍司令部表示，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」指導，已完成各項災害防救準備，檢派兩棲突擊車（AAV7）預置於宜蘭蘇澳、臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區；另陸戰隊兩棲偵搜大隊、水下作業大隊亦完成膠舟與抽水機具整備；三軍聯訓基地、防空營及新兵訓練中心，將配合地方政府災防應變需求，派遣官兵執行物資運送與預防性撤離任務，全力投入守護民眾生命財產安全。