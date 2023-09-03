▲北醫大發現新型多醣合成酶 有望開發抗菌疫苗和藥物

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝尚逸分享，近期他的研究團隊利用此平台又發現了4種全新的多醣合成酶，這在過去是不可能的任務。因為多醣合成酶大多是膜蛋白，功能鑑定很不容易。對科學家而言，透過此平台可以快速找到不同類型細菌的多醣合成酶，有望為細菌感染的疾病提供新的治療策略。新的多醣合成酶之發現，還可以作為小分子化合物的標靶，用來阻斷細菌細胞壁多醣的合成，開發新型抗生素。
多醣合成生物平台 大幅縮短合成時間過去多醣合成法的主流方式有兩種，一是中研院院士翁啟惠的 「一鍋式酵素合成法」，二是德國科學家Peter Seeberger教授的「固相多醣合成法」。謝尚逸研究團隊開發出的「多醣合成生物平台」，成功開發出第3種多醣合成的方法，利用酵母當作多醣合成的細胞工廠，大幅縮短合成時間，這對於量產多醣次單位疫苗具有重要意義，為疫苗和多醣藥物開發提供了高效、低成本的解決方案。
醣分子做為次單位疫苗的研究，包括應用於肺炎鏈球菌、嗜血桿菌，用來保護人類對抗肺炎、敗血症等細菌感染的疾病。此項研究成果的發表在國際學術界引起廣泛關注，有望應用於未來幫助人類對抗細菌感染，並為生物技術、藥物研發等領域帶來新的發展機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59070
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw