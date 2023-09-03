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北醫大發現新型多醣合成酶 有望開發抗菌疫苗和藥物

▲北醫大發現新型多醣合成酶 有望開發抗菌疫苗和藥物
▲北醫大發現新型多醣合成酶 有望開發抗菌疫苗和藥物

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台北醫學大學藥學系副教授謝尚逸率領研究團隊，首創「多醣合成生物平台」，來鑑定新型的多醣合成酶以及用來生產客製化的複雜醣分子結構，不僅開啟多醣新藥研發的潛能，此研究近期也登上國際頂尖的《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

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謝尚逸指出，他們的研究團隊花了4年時間開發了第1個「多醣合成生物平台」，可以快速鑑定不同種類細菌的多醣合成酶。他們首次揭示了新型多醣合成酶的存在，並成功合成了細菌獨有的(1,3; 1,4)-β-D-葡聚醣分子結構，此發現對於新型抗生素和疫苗的開發具有重大意義。

謝尚逸分享，近期他的研究團隊利用此平台又發現了4種全新的多醣合成酶，這在過去是不可能的任務。因為多醣合成酶大多是膜蛋白，功能鑑定很不容易。對科學家而言，透過此平台可以快速找到不同類型細菌的多醣合成酶，有望為細菌感染的疾病提供新的治療策略。新的多醣合成酶之發現，還可以作為小分子化合物的標靶，用來阻斷細菌細胞壁多醣的合成，開發新型抗生素。

多醣合成生物平台　大幅縮短合成時間

過去多醣合成法的主流方式有兩種，一是中研院院士翁啟惠的 「一鍋式酵素合成法」，二是德國科學家Peter Seeberger教授的「固相多醣合成法」。謝尚逸研究團隊開發出的「多醣合成生物平台」，成功開發出第3種多醣合成的方法，利用酵母當作多醣合成的細胞工廠，大幅縮短合成時間，這對於量產多醣次單位疫苗具有重要意義，為疫苗和多醣藥物開發提供了高效、低成本的解決方案。

醣分子做為次單位疫苗的研究，包括應用於肺炎鏈球菌、嗜血桿菌，用來保護人類對抗肺炎、敗血症等細菌感染的疾病。此項研究成果的發表在國際學術界引起廣泛關注，有望應用於未來幫助人類對抗細菌感染，並為生物技術、藥物研發等領域帶來新的發展機會。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59070

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