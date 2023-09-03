連放兩天颱風假　台南、高雄、屏東明停班課

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而屏東縣也同步宣布，屏東縣明日已達停班停課標準，明日停止上班及上課。
高雄市長陳其邁指出，今天晚上入夜以後，風雨逐漸增強，有風、有雨，大家會感受比較強烈，會一直持續到明天的中午，根據中央氣象局的預測的資料，最大的陣風會高達11級，符合停班、停課的標準，所以高雄市在明天全天停止上班、上課。
高雄雨量在平地會達到600毫米，那山區也會達到700毫米，市府也一直關注說是不是颱風在台灣海峽滯留時間縮短，那雨量會不會降低？但最新的雨量的統計資料還是維持原來的預測，所以指揮中心也決定比照紅色警戒的標準全數撤離，所以從今天下午開始，土石流潛勢區域總共68區，易坍塌地區有兩個，總共70個地區，那在下午的時候就已經完成全部的撤離，包括孕婦、病患等，有一些像孤島地區，像桃源梅山部落的3個里，相關的包括物資、工程機具、油料也已經完成整備。
那另外，因為今天晚上的11點到凌晨的兩點是屬於大潮，所以在低窪地區，除了水利局相關的人員進駐之外，區公所也持續進行防颱整備，也提醒民眾，假如說在低窪地區，在過去可能有淹水、易致災的這個風險的部分，在區公所也有沙包，那有水閘門安置的這個部分，也請民眾要特別注意。
至於收運垃圾的部分，明天因為停班、停課，所以明天是暫停收運垃圾，那在禮拜二的早上早上8時到12時加強垃圾巡回收運，那在下午之後就恢復正常，再次提醒所有的市民朋友，大家在颱風的過程裡面要特別注意安全，減少不必要的外出，那假如有任何包括災損的救助等，可以直接撥打119或者是1999，市府會即時的來提供相關的服務。