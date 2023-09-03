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慢性病每年造成全球4100萬人死亡　多數國人不知自己有三高

▲慢性病每年造成全球4100萬人死亡　多數國人不知自己有三高
▲慢性病每年造成全球4100萬人死亡　多數國人不知自己有三高

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】你有三高（高血壓、高血糖、高血脂）嗎？依據2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，20歲以上國人三高自知率為：高血壓68%、高血糖66%、高血脂甚至僅23%，顯見約有4至7成民眾不知道自己的檢查數值異常。衛生福利部國民健康署提醒民眾應把握健康檢查，積極掌握身體三高數值，若有異常務必及早就醫診斷，透過改善不良的生活習慣，養成均衡飲食及規律運動，戒除菸檳酒，遠離三高威脅。

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提高警覺　不要輕忽三高威脅

世界衛生組織（WHO）報告指出，慢性疾病每年造成全球4100萬人死亡，佔所有死亡人數的74%，已成為全球及國人健康的重大威脅。報告並指出菸、酒、不健康飲食及缺乏身體活動引發之「三高」，為慢性疾病的主要代謝性危險因子，會增加後續罹患慢性疾病的風險。

國健署2018年運用台灣地區三高追蹤資料分析結果發現，高血壓所引發罹患慢性疾病的風險以心血管疾病的1.8倍為最高；高血糖與高血脂所引發而罹患慢性腎臟病的風險分別為1.8及1.5倍，危害也不容小覷！

掌握健康數值　善用成人健檢

到底血壓、血糖、血脂應控制在多少數值才是正常呢？國健署呼籲，民眾可把握健康檢查（如：學生健康檢查、職場勞工體檢、成人健康檢查及自費健檢等），藉由定期量測血壓、抽血檢驗血糖、血脂，藉由了解三高數值理想範圍，掌握自身健康狀況。

  • 血壓正常值：收縮壓<120mmHg、舒張壓<80 mmHg
  • 血糖正常值：空腹血糖標準值為70-99mg/dL
  • 血脂正常值：總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl
國人若符合資格，可善加利用國健署提供40-64歲民眾每3年1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民及35歲以上小兒麻痺者每年1次免費成人預防保健服務，如有異常建議早期診斷，早期治療。

預防「三高」 從自身做起

三高初期通常沒有明顯的不適症狀，民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害。國健署提醒，預防三高除了透過定期監測，做好自我管控，亦應從源頭防治，改善不良的生活習慣：

  • 均衡飲食：
建議以「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，攝取適量水果與天然食物、多喝白開水取代含糖飲料。

  • 規律運動：
每週達成150分鐘的中度身體活動（快走、慢跑、騎自行車、走樓梯等），養成固定運動的習慣。

  • 戒菸、避免飲酒：
美國心臟協會表明，菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白（好）膽固醇；過量飲酒會使血液中的三酸甘油脂上升，引起血壓升高、心律不整等問題，皆會增加後續罹患心血管疾病的風險。建議民眾戒除菸品、避免飲酒，如有需要可以茶（水）代酒。

  • 定期健康檢查及722自我血壓量測：
「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，掌握血壓變化狀況，做好自我管理；定期健檢、自我管控，檢查結果異常者，務必就醫診斷，降低後續罹患慢性疾病的風險。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59069

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