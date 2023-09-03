▲慢性病每年造成全球4100萬人死亡　多數國人不知自己有三高

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提高警覺 不要輕忽三高威脅世界衛生組織（WHO）報告指出，慢性疾病每年造成全球4100萬人死亡，佔所有死亡人數的74%，已成為全球及國人健康的重大威脅。報告並指出菸、酒、不健康飲食及缺乏身體活動引發之「三高」，為慢性疾病的主要代謝性危險因子，會增加後續罹患慢性疾病的風險。
國健署2018年運用台灣地區三高追蹤資料分析結果發現，高血壓所引發罹患慢性疾病的風險以心血管疾病的1.8倍為最高；高血糖與高血脂所引發而罹患慢性腎臟病的風險分別為1.8及1.5倍，危害也不容小覷！
掌握健康數值 善用成人健檢到底血壓、血糖、血脂應控制在多少數值才是正常呢？國健署呼籲，民眾可把握健康檢查（如：學生健康檢查、職場勞工體檢、成人健康檢查及自費健檢等），藉由定期量測血壓、抽血檢驗血糖、血脂，藉由了解三高數值理想範圍，掌握自身健康狀況。
- 血壓正常值：收縮壓<120mmHg、舒張壓<80 mmHg
- 血糖正常值：空腹血糖標準值為70-99mg/dL
- 血脂正常值：總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl
預防「三高」 從自身做起三高初期通常沒有明顯的不適症狀，民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害。國健署提醒，預防三高除了透過定期監測，做好自我管控，亦應從源頭防治，改善不良的生活習慣：
- 均衡飲食：
- 規律運動：
- 戒菸、避免飲酒：
- 定期健康檢查及722自我血壓量測：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59069
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