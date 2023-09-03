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國人初婚年齡再往後延！晚婚、晚育衍生不孕　國健署提3招助生、降風險

▲國人初婚年齡再往後延！晚婚、晚育衍生不孕　國健署提3招助生、降風險
▲國人初婚年齡再往後延！晚婚、晚育衍生不孕　國健署提3招助生、降風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據內政部111年人口統計資料顯示，國人平均初婚年齡再往後延，而女性生育第1胎的平均年齡為31.43歲，35歲以上者占32.44%（110年為31.64%），顯示國人生育年齡也普遍延後。

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面對國人遲婚、晚育衍生的不孕問題，國健署提出3招鼓勵助生圓夢、降低母嬰懷孕風險，並希望民眾把握黃金孕期，及早尋求治療協助。

初婚年齡往後延0.3歲　應把握黃金孕期、善用補助

內政部111年人口統計資料指出，國人平均初婚年齡男性為32.6歲，女性為30.7歲，相較110年（男性32.3歲、女性30.4歲）增加0.3歲。由於生育力會隨著年齡增長而降低，考量生育風險及胎兒健康、夫妻養育子女年齡等因素，國健署署長吳昭軍提醒，有生育規劃的民眾可儘早於25至35歲之間完成。

目前，政府也有試管嬰兒補助，夫妻只要一方為我國國籍且妻未滿45歲，在沒有任何避孕措施，且有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，經醫師診斷需進行試管嬰兒療程者，可以到全臺特約人工生殖機構，申請補助。

3招添好「孕」降風險　及早尋求專業評估、協助

而國健署也提出3招，提醒夫妻注意相關事項，才能添好「孕」並降低母嬰懷孕風險：

  • 正常性生活持續1年以上沒有好消息建議門診檢查：
如果年輕夫妻沒有採取任何避孕措施且有規律性生活，經過1年以上仍未懷孕者，建議夫妻一起做生育檢查，透過專業生殖醫學的評估與診斷，及早發現問題，及早接受治療，把握黃金年齡的生育期。

  • 有試管嬰兒需求，可至特約人工生殖機構尋求協助：
經主管機關許可之機構，並非所有的婦產科醫院或診所都可以進行人工生殖手術，且需要與國民健康署簽約之人工生殖機構進行試管嬰兒療程才可以申請政府補助。

若不孕夫妻有進行試管嬰兒療程之需求，建議至特約人工生殖機構進行治療，經評估符合補助方案的條件，還可直接由機構代為申請費用補助，通過審查後會直接撥付至指定帳戶中，減緩經濟壓力，方便又快速。

  • 植入胚胎數不是愈多愈好：
依據109年人工生殖施行結果分析報告的資料顯示，植入單一胚胎之成功率為34.8%，植入2個或3個胚胎之成功率為35.1%，兩者之成功率並無明顯差異。

國際研究也顯示，胚胎植入數越多，孕產婦發生併發症的風險，產下早產兒、低體重兒的機率亦會隨之提高，因此，國際趨勢皆鼓勵在療程中降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

國健署也提到，民眾若想瞭解申辦流程及補助內容詳細資訊，可點選國民健康署官方網站「試管嬰兒專區」，或撥打試管嬰兒補助諮詢專線02-2558-0900洽詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59067

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