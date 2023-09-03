▲國人初婚年齡再往後延！晚婚、晚育衍生不孕　國健署提3招助生、降風險

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初婚年齡往後延0.3歲 應把握黃金孕期、善用補助內政部111年人口統計資料指出，國人平均初婚年齡男性為32.6歲，女性為30.7歲，相較110年（男性32.3歲、女性30.4歲）增加0.3歲。由於生育力會隨著年齡增長而降低，考量生育風險及胎兒健康、夫妻養育子女年齡等因素，國健署署長吳昭軍提醒，有生育規劃的民眾可儘早於25至35歲之間完成。
目前，政府也有試管嬰兒補助，夫妻只要一方為我國國籍且妻未滿45歲，在沒有任何避孕措施，且有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，經醫師診斷需進行試管嬰兒療程者，可以到全臺特約人工生殖機構，申請補助。
3招添好「孕」降風險 及早尋求專業評估、協助而國健署也提出3招，提醒夫妻注意相關事項，才能添好「孕」並降低母嬰懷孕風險：
- 正常性生活持續1年以上沒有好消息建議門診檢查：
- 有試管嬰兒需求，可至特約人工生殖機構尋求協助：
若不孕夫妻有進行試管嬰兒療程之需求，建議至特約人工生殖機構進行治療，經評估符合補助方案的條件，還可直接由機構代為申請費用補助，通過審查後會直接撥付至指定帳戶中，減緩經濟壓力，方便又快速。
- 植入胚胎數不是愈多愈好：
國際研究也顯示，胚胎植入數越多，孕產婦發生併發症的風險，產下早產兒、低體重兒的機率亦會隨之提高，因此，國際趨勢皆鼓勵在療程中降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。
國健署也提到，民眾若想瞭解申辦流程及補助內容詳細資訊，可點選國民健康署官方網站「試管嬰兒專區」，或撥打試管嬰兒補助諮詢專線02-2558-0900洽詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59067
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