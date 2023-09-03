陳子璇斷高國華11年婚姻！赴中國消失3個月終發文「愛不能辜負」
最美補教名師陳子璇自2022年與高國華簽字離婚，結束長達11年的婚姻生活後，又迅速飛回中國經營補教事業，獨自1人在異鄉工作打拚，未料，久久未發文的陳子璇，近日終於發聲，還談到了關於愛情看法，認為戀愛會讓人產生動力與愉快的心情，似乎暗示著自身感情狀態，引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
因近期蘇拉颱風的關係，中國深圳、香港地區受到影響，陳子璇也抽出難得空檔發文分享，「今天深圳有17級颱風，停課停班一天，所以我有空來分享一下內心啦！」引述了前幾天特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）的言論，「他說只有兩件事能讓他真正的快樂，就是：彼此深愛的人和熱愛的工作。」
陳子璇說到，馬斯克的想法與論點，跟她一直以來的信念相同，「我常說：唯有工作與愛不能辜負，如果人要一直保有動力有活力，最大的精神來源，就是讓自己永遠忙碌著。」
除了提醒大家「不要老是說不想上班」，陳子璇還在文末強調，「戀愛可以讓人產生荷爾蒙多巴胺，是無法用任何事物取代的，當你一旦感受戀愛的快樂，它就觸發其他所有動力，讓每天的每件事都覺得美好，心情愉快又美麗，大家同意嗎？」似乎悄悄洩漏自己感情狀態。