慕尼黑直擊／傳奇Augenthaler認證！台灣球員具備德甲青年軍實力
安聯人壽舉辦2023年安聯小小世界盃邁入10週年，今年疫情趨緩，特別遴選U15組冠、亞軍球隊中3位優秀球員，赴慕尼黑參與「安聯MoveNow足球小將夏令營」，最終日舉行足球訓練和對抗賽，還破天荒邀請到1990年世界盃足球賽冠軍球員Klaus Augenthaler擔任指導教練，讓小朋友收穫滿囊。
記者廖聿偉/德國報導
台灣三名代表球員林聖洋、吳國銓和巴湃·嘎當·拉拉格斯，在訓練營中表現精采，連Augenthaler都給予高度評價，甚至還直言，「三人已經具備入選拜仁慕尼黑青年隊的水準。」
德國足球目前在世界排名第11，隊史4度拿下世界盃冠軍，一直都是世界足壇的強權。談到德國能在世界足壇屹立不搖，除了完整的職業聯賽和足球風氣盛行外，Augenthaler認為，完善的青訓系統是關鍵。
德國足球分級制度明確，每個層級都篩選出菁英選手，如果一個球員能在該層級出類拔萃，還能跳級挑戰，也讓德國擁有源源不絕的足球人才。
Augenthaler說，「若一名球員在U11展現超齡的水準，就有機會提前加入U13，甚至U15，以此類推。分齡制度是青訓很重要的環節，也能評判球員的資質。若一個球員能在U19能繳出出色的成績單，代表已經具備職業球員的水準。」
另外，Augenthaler也強調，年輕球員的養成很重要，不僅是球技，品行也影響未來的發展性，同時從小養成團隊精神，畢竟足球是團隊運動，而非個人主義。
被問到去年世足賽德國在小組賽出局，還爆冷不敵日本，Augenthaler說，「我也不知道原因，其實德國近年在國際賽表現不差。」但他也強調，不只亞洲足球水準逐漸提升，非洲也有許多國家崛起，未來的挑戰會更加艱難。