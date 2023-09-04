▲進出無塵室分秒必爭　腸躁症工程師提肛快跑

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懷疑腸躁症？自我檢測六三一基本、次要三取二李柏賢醫師說明，腸躁症是一個功能性的疾病，症狀需要完全符合基本條件，以及次要條件三個中需符合其中兩個。基本條件：至少要六個月以上時間，在三個月內至少一週每天都有肚子痛情況。次要條件：第一項是排便與腹痛有關，腸躁症的特色是肚子痛便完就好，是典型的腸躁症疼痛。第二項是排便的頻率改變。第三項則是排便的形狀改變，變稀、變軟、變糊，或變小條。
腸躁症需要與另兩個大類族群做區分，在年輕族群，腸躁症需與發炎性腸道疾病做區分，在年長族群，則需要區分腸躁症或是大腸癌。腸躁症與發炎性腸道疾病、大腸癌完全不同，後兩項都是屬於器質性病變，內視鏡檢查會真正有問題的病變，若有出現血便、體重減輕、貧血這三個警示症狀，則需要特別注意，可能不單是腸躁症。透過胃鏡或是腸鏡檢查，確認「三沒」沒發炎、沒腫瘤、沒潰瘍，才能診斷為腸躁症。
腸躁症的藥物治療 連續15週服藥降低復發頻率李柏賢醫師說明，腸躁症在心情與飲食調適之外，藥物有非常大的幫忙，尤其連續服用一段期間再停藥，可以讓復發頻率下降。若腸躁症患者能連續15週依照醫囑服藥，10位患者有9位情況能穩定。在台灣，腸躁症的盛行率偏高，約五人就有一人罹患。腸躁症病人就診時，要提醒醫師有沒有其它慢性疾病或是習慣用藥，醫師才能幫忙調整適合的處方用藥，避免交互作用。如果出現口乾、或是心跳加速、便秘症狀，記得要回診跟醫師告知，醫師會調整劑量或是更換藥物。
肚子痛影響學業 高中女學生受腸躁症之苦大約一年前有位女學生患者，是由爸爸陪著女兒看診，女兒在讀台北市某知名高中就讀，準備要考大學，要考試就會肚子痛到無法上課，絞痛想要跑廁所，吃止痛藥才能去考試，對她學業成績造成非常大的影響。她的症狀在半夜都不會發生，都是一醒來要去上課時特別嚴重。「腸躁症是有家族性的，如果父母兄弟姐妹裡有出現過，很有可能你會有腸躁症體質，這位女學生的父親即是如此。」李柏賢醫師分享，除了叫她避開刺激性食物以外，這位女學生喜歡打籃球抒發壓力，也有服用腸躁症用藥，在連續吃了半年後進行停藥，目前到現在都沒有復發。
李柏賢醫師提醒，至少在前面兩三個月，希望病患可以連續用藥，讓藥物劑量或濃度較穩定，狀況穩定再去減藥或停藥。讓病患腸躁症復發頻率下降，在工作或學校都能有良好的表現，對病人的生活品質也會明顯提升。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59020
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