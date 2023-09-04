▲三陰性乳癌治療現曙光！　FDA核准新型Trop-2抗體藥物複合體已引進台灣

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三陰性乳癌超棘手 進展快、高復發、治療選擇少乳癌腫瘤細胞上主要有第二型人類上皮生長受體（HER2）、荷爾蒙類的動情素受體（ER）、黃體素受體（PR）等3種特定接受體。依接受體表現可將乳癌分為HER2陽性（HER2+）、荷爾蒙陽性／HER2陰性（ER+或PR+,HER2-）、三陰性乳癌（ER-,PR-,HER2-）。
而在三陰性乳癌中約有30－35%屬於HER2弱陽性（low HER2）的患者，其接受體表現為ER-,PR-,HER2弱陽性。中國醫藥大學附設醫院乳房外科黃至豪醫師提到，三陰性腫瘤的細胞特質凶惡需要特別小心，它進展非常快速、復發機會很高，不像荷爾蒙型乳癌治療後約7－8成不會再復發。
三陰性乳癌可能會在幾個月內就出現轉移，變成第4期乳癌。此外其接受體表現都為陰性，沒有荷爾蒙接受體也沒有標靶目標，一般乳癌常規使用的抗荷爾蒙治療、標靶治療等都沒有目標可去做攻擊，因此能選擇的治療方式並不多。
黃至豪醫師表示，除了手術、放射治療之外，唯一能治療的藥物只有化學治療，雖然最近陸陸續續有免疫節點抑制劑或有特殊基因的標靶藥物等出現，但即使如此三陰性乳癌依然很棘手，疾病惡化、預後還是所有乳癌中最差的一群。
▲中國醫藥大學附設醫院乳房外科劉良智教授
新Trop-2抗體藥物複合體 FDA核准、研究證實治療新希望不過，最近有一款Trop-2抗體藥物複合體經過第三期ASCENT研究發現，可使三陰性乳癌患者降低57%的疾病惡化風險、49%的疾病死亡風險，其疾病無惡化存活時間可到4.8個月，比三陰性乳癌化療（1.7個月）多了約3倍，而整體存活時間則有11.8個月，也比化療的6.9個月再延長了近半年的時間。
美國FDA基於此研究結果核准藥物上市，並可用於已接受2種治療(1種可在早期乳癌)的晚期三陰性乳癌。黃至豪醫師表示，抗體藥物複合體就像帶有化療炸藥的飛彈，不論是三陰性或low HER2，新的標靶治療都是這類藥物，過去化療常有越用越沒效的情況，下一步可能將面臨惡化、死亡，但現在又多了新選擇是相當好的消息。
此外，Trop-2抗體藥物複合體有所謂的「旁觀者效應」，劉良智教授說明，當藥以Trop-2為標的到達癌細胞有如彈道飛彈一般精準打擊敵人後，炸開的流彈會掃射周圍沒有Trop-2標的的癌細胞，將鄰近旁觀的敵人也一併消滅。
而且以Trop-2為標的藥物與其他的標靶藥物不同，不需要再做基因檢測驗出特定基因才可使用。劉良智教授指出，這是因為三陰性乳癌患者的Trop-2表現率都有高達90－95%，所以患者不用擔心有特定基因才有藥醫，而且一般組織Trop-2表達不明顯，因此在治療上不會像化療一樣攻擊正常細胞。
▲中國醫藥大學附設醫院乳房外科黃至豪醫師
副作用少、療效佳 醫師籲三陰性乳癌別放棄治療Trop-2抗體藥物複合體副作用比化療藥物少，劉良智教授指出，常見副作用有嗜中性白血球下降、腹瀉等，不過在治療時都會進行追蹤、控制，像現在有位50多歲的患者，三陰性乳癌肝轉移，使用Trop-2抗體藥物複合體治療2個療程（約1個半月）後，肝轉移腫瘤已由5公分縮小到3公分，而且沒有副作用。
雖然，這名患者後續治療效果還需再觀察，也不確定是否會出現抗藥性，不過從短期來看目前治療反應相當不錯。劉良智教授認為，三陰性乳癌患者如果已經用到第二線以上的治療，就應考慮用Trop-2抗體藥物複合體，而非讓患者再去使用太多無謂的藥物，應越早使用越好。
而這名50多歲個案在使用第一、二線治療維持4－6個月後出現抗藥性，又換到第四、五線治療，使用化療合併免疫治療1－2年後，剛好Trop-2抗體藥物複合體上市又對其治療有相當好的效果，這對患者而言可說是又多了一個治療的新希望。
劉良智教授也以這名個案為例，呼籲乳癌患者別因為晚期乳癌或三陰性乳癌而放棄治療，隨著科技進步，相信未來會有越來越多的治療方式出現，千萬不要因此而感到太過絕望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59017
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