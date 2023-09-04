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保障病人醫療自主、善終權益！　臺大醫院積極推廣器官捐贈大愛

▲保障病人醫療自主、善終權益！　臺大醫院積極推廣器官捐贈大愛
▲保障病人醫療自主、善終權益！　臺大醫院積極推廣器官捐贈大愛

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】臺大醫院發展器官捐贈移植逾55年，以提供高品質與人性化醫療為使命，保障病人醫療自主、善終權益，積極推行合乎國內民情之捐贈與病人自主流程，與社會各界交流對話，以尊重末期病人自主權及善終為前提，啟動相關流程，促成大愛捐贈。

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推廣器官捐贈　病人自主權益

臺大醫院外科部器官勸募團隊舉辦器官捐贈與病人自主工作坊，希望透過此次活動，讓法界、警界、醫界了解器官捐贈流程，溝通各方需求、相互合作，以完成捐贈大愛。倪衍玄院長表示，醫學現今教育強調跨領域合作，需要各方共同配合，完成大愛。

法務部政務次長陳明堂指出，器捐及病主三法的法規完善，拯救了許多病患，希望透過簡化檢警流程，讓醫療進行更加順利；衛福部健保署石崇良署長則提及，第一線的協調師非常辛苦，謹慎的處理每個流程，為更多生命帶來希望。

透過跨部溝通　成就器官捐贈

會議由臺大醫院器官勸募團隊劉治民醫師、家醫部黃獻樑醫師、士林地檢署廖書緯法醫師，共同介紹器官捐贈之流程與病人自主權利法之實務運作，藉由本次工作坊讓法界、警界、醫界交流執行之細節。

這次的工作坊透過跨部會的溝通合作，讓器官捐贈與病人自主在未來的推行更加順暢，成就更多器官捐贈者的大愛，守護病人的健康與尊嚴，讓器官捐贈在社會各界扎根，透過溝通與交流，體現全人生命教育，以推廣捐贈大愛。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59123

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