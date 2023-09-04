▲保障病人醫療自主、善終權益！　臺大醫院積極推廣器官捐贈大愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
推廣器官捐贈 病人自主權益臺大醫院外科部器官勸募團隊舉辦器官捐贈與病人自主工作坊，希望透過此次活動，讓法界、警界、醫界了解器官捐贈流程，溝通各方需求、相互合作，以完成捐贈大愛。倪衍玄院長表示，醫學現今教育強調跨領域合作，需要各方共同配合，完成大愛。
法務部政務次長陳明堂指出，器捐及病主三法的法規完善，拯救了許多病患，希望透過簡化檢警流程，讓醫療進行更加順利；衛福部健保署石崇良署長則提及，第一線的協調師非常辛苦，謹慎的處理每個流程，為更多生命帶來希望。
透過跨部溝通 成就器官捐贈會議由臺大醫院器官勸募團隊劉治民醫師、家醫部黃獻樑醫師、士林地檢署廖書緯法醫師，共同介紹器官捐贈之流程與病人自主權利法之實務運作，藉由本次工作坊讓法界、警界、醫界交流執行之細節。
這次的工作坊透過跨部會的溝通合作，讓器官捐贈與病人自主在未來的推行更加順暢，成就更多器官捐贈者的大愛，守護病人的健康與尊嚴，讓器官捐贈在社會各界扎根，透過溝通與交流，體現全人生命教育，以推廣捐贈大愛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59123
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw