水湳經貿園區　台中流行影音中心招商

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新聞局長鄭照新表示，今年2月以來，新聞局積極評估台中影視音流行相關產業發展現況，並多次邀請具整合能力之民間團隊前來場勘，聽取產業需求；本次招商將放寬條件，以原有的電影主題為核心，並擴大至影視音流行文化為推動方向，期盼藉此吸引更多足具有創意想法的民間團隊，以單一申請人或串聯不同業種組成合作聯盟的模式前來提案；同時考量產業近年深受疫情衝擊，在財務負擔方面也進行微調，減少業者初期營運壓力；整備期也提供較多彈性，讓業者能有充分時間進行營運準備，打造出更優質的服務場域。
新聞局表示，「台中流行影音中心」總工程經費達17億元，位於台中市西屯區經貿路一段與經貿路口，金黃色的外觀設計，以「雨後春筍」為設計構想，還有仿電影膠捲的LED曲線螢幕牆、5樓700吋戶外大螢幕，規劃為地上7層、地下3層樓建築，建物總樓地板面積約1萬1,412坪，未來將不定期舉行特色影展及影視音等相關活動，還能登高眺望台中城市美景、欣賞百萬夜景。
新聞局說，「台中流行影音中心」原名為「中台灣電影中心」，為了兼顧流行文化多元發展及與時俱進的特性，並回應市民生活需求，透過調整場館名稱，鼓勵潛在營運團隊提出創新獨特、貼合潮流趨勢的營運提案，希望藉由公私協力方式，使台中流行影音中心發揮最大效益。
台中流行影音中心營運移轉案已於112年9月4日公告招商，並訂於同年12月4日下午5時30分截止收件，投資人可至財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站點選「第三次公告招商」欄位，下載招商文件。