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打敗歐美！北科大開發XR作品、多重宇宙演唱會　獲國際大賞

▲北科大師生開發延展實境（XR）作品「跨境現實」，透過現場樂器彈奏振動，即時打造與觀眾互動的多重宇宙演唱會，獲SIGGRAPH電腦動畫展大賞。（圖／北科大提供）
▲北科大師生開發延展實境（XR）作品「跨境現實」，透過現場樂器彈奏振動，即時打造與觀眾互動的多重宇宙演唱會，獲SIGGRAPH電腦動畫展大賞。（圖／北科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

北科大互動設計系師生開發延展實境（XR）作品「跨境現實」（Actualities），透過現場樂器彈奏振動，即時打造與觀眾互動的多重宇宙演唱會，獲得2023年ACM SIGGRAPH電腦動畫展「沉浸體驗區」大賞，自美國、英國、日本、台灣等多國作品角逐中脫穎而出，成為該項目唯一獲獎團隊。

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SIGGRAPH電腦動畫展在數位媒體及互動科技領域為世界指標性大展，今年邁入第50年，本屆於美國洛杉磯舉行，吸引全球78國、上萬名產業人士及學術代表與會，分享創新研究、傑出作品與實務見解。

北科大今（4）日指出，「跨境現實」由互動設計系碩士生林可凡、周育稚、翁毓翔、互動設計與創新國際專班學生陳怡璇、林靜瑩及助理教授韓秉軒共同設計。

在團隊歷經1年的激盪下，只要吉他手一彈奏，觀眾眼前花兒朵朵綻放、蝴蝶翩翩起舞；木箱鼓一拍敲，煙火即刻施放，隨著節奏而變化；而觀眾一踏入搖滾區，在背幕中即化身為「小鬼」，線上觀眾也能選擇不同的虛擬分身，對表演者發送愛心、星星等符號。

評審團對該作品讚譽有加，「該作品融合高度複雜的互動，而且使用者不需要學習就能輕易體驗，帶來樂趣，完全體現了沉浸體驗區的核心概念，為沉浸式互動帶來十足的創新。」

周育稚說，團隊透過光學、電容等感測器來抓取現場的表演資訊，觸發不同的特效，即時轉化後，在虛擬世界裡生成另一個數位的版本，讓觀眾在看現場演出時，也能透過不同載體去欣賞不同維度的表演，「參加演唱會，變成一場共同創作的盛宴」。

韓秉軒表示，該作品源自去年與廠商的產學合作案，他所帶領的XR Lab負責開發音樂視覺化的軟體套件，後續加入XR串流技術，並與好樂團合作，「我們想要塑造一個全新的體驗，有沒有一種全新的形式，讓遠距跟現場的觀眾可以共同參與這場演出？如同一場『平行時空』交錯的多重宇宙演唱會。」此作品已實際應用在好樂團年初的演唱會，也在今年放視大賞公開展示過。

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