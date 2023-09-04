中華隊好威！2023年世界室外拔河錦標賽共斬獲4金、3銀
中華拔河隊選手在瑞士參加「2023年世界室外拔河錦標賽」發揮最佳實力，於當地時間（3日）完成所有賽事，總計奪得女子500公斤組及女子540公斤組金牌。蔡英文總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。
記者廖聿偉/綜合報導
本屆「2023年世界室外拔河錦標賽」我國拔河隊選手分別於女子500公斤組、女子540公斤組、U23女子500公斤組及U19女子480公斤組拿下4面金牌，並於U23男女混合560公斤組、U19男女混合520公斤組及U19男子560公斤組拿下3面銀牌，本次「2023年世界室外拔河錦標賽」，我國共斬獲4金3銀的好成績，選手堅持對拔河的熱情與執著，經歷長期的嚴格訓練，在世錦賽的舞臺展現平日揮汗苦練的實力，在本屆賽事2天的賽程中，屢屢展現團隊優異的默契和節奏，在教練的運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，替台灣我取榮耀，贏得掌聲。
教育部體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，為我國爭取更好的成績。