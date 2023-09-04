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護理執業率創新低！醫院盼數位轉型改善量能　產官學攜手舉辦論壇相互交流

▲護理執業率創新低！醫院盼數位轉型改善量能　產官學攜手舉辦論壇相互交流
▲護理執業率創新低！醫院盼數位轉型改善量能　產官學攜手舉辦論壇相互交流

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣即將進入超高齡化社會，未來醫療照護需求有增無減的態勢，但醫療資源量能卻已出現「緊」報。根據中華民國護理師護士公會全聯會統計，2023護理人員執業率首創58.4%新低，而人力吃緊問題也不只發生於第一線醫護。

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除了增加人力改善問題外，數位轉型或許也是當務之急的命題之一。製藥公司今（2023）年二度攜手國際醫療衛生促進協會舉辦第二屆「未來醫院高峰論壇」，希望透過各界交流分享跨國以及院內數位轉型經驗，加速支持醫院轉型成功，持續共創醫病新世代。

醫療人力吃緊影響大　數位轉型常遇「這些」瓶頸

醫療人力吃緊不僅會影響診間衛教成效、治療決策的準確性，也會造成整體醫療服務品質下降。許多醫院想透過數位轉型來改善人力問題，台灣也對醫院數位轉型的討論已行之有年，但不少醫院仍面臨數位轉型上的瓶頸。

台北市立萬芳醫院陳作孝院長指出，不少醫院會遇到醫病資訊系統老舊、病歷編碼系統過於分化、文獻數據資料整合困難等問題。然而也有許多具高度前瞻性的醫院，在數位轉型上超前部屬，加緊腳步向國際看齊。

醫院引進AI系統　自動偵測對話完成病歷紀錄

而如何引入數位系統以滿足現階段醫病需求的缺口，同時強化醫院本身競爭力，更是未來醫院革新上的一大重點。林口長庚醫院陳建宗院長分享，以診間衛教的數位應用為例，因應腎臟病患者族群日漸壯大，院方急需更有效率的配套措施，協助加速患者照護及衛教的效率。

因此，林口長庚醫院選擇導入末期腎臟病前期病患紀錄自動語音識別系統，利用AI系統紀錄醫護人員與患者間的對話，便能自動偵測並完成病歷紀錄。不僅大幅減輕平時文書處理等工作量，更因系統即時更新的優勢，能更精準地洞察病患需求。

此外，中山醫學大學附設醫院蔡明哲院長指出，即便過往院內資料皆已採用雲端化，但仍面臨數據擷取分析上的不便性，因此中山附醫率先嘗試導入全球電子病歷系統，不只將資料型態結構化、數據化，更聯合院內數據庫交叉比對利用。

大數據評估病人個別狀況　找出適當治療、提高療效

而近年針對肺癌雖有多項治療可以提高治療效果、生存率，但醫師仍需花費大量時間與病患溝通以協助了解治療內容、疾病現況及副作用風險等資訊，無疑是一大工程。

臺北市立萬芳醫院陳作孝院長分享，院內導入免疫用藥領航員系統後，不只可利用大數據評估個別患者狀況、提高治療效果，同時透明化的數據報告也可促進醫病共同決策出最適治療，更貼近病患需求，以實踐醫病溝通的核心理念。

各大醫院都致力於促進院內醫事服務的革新，中山醫學大學附設醫院蔡明哲院長表示，未來期待將醫療場域的觸角帶出院外，藉由引入AI輔助診斷技術、穿戴式醫療裝置監測工具等，將能更有效地擴大智慧醫療應用的想像空間。

在未來醫院高峰論壇上，產官學相互交流分享，相信未來有更多數位工具的加入，不僅可以改善人力問題、工作負擔，實踐遠距醫療的目標也將不再只是願景，而是讓醫療成為跳脫臨床決策限制之外，隨時滿足病患需求的共享資源。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59095

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