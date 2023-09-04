▲護理執業率創新低！醫院盼數位轉型改善量能　產官學攜手舉辦論壇相互交流

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醫療人力吃緊影響大 數位轉型常遇「這些」瓶頸醫療人力吃緊不僅會影響診間衛教成效、治療決策的準確性，也會造成整體醫療服務品質下降。許多醫院想透過數位轉型來改善人力問題，台灣也對醫院數位轉型的討論已行之有年，但不少醫院仍面臨數位轉型上的瓶頸。
台北市立萬芳醫院陳作孝院長指出，不少醫院會遇到醫病資訊系統老舊、病歷編碼系統過於分化、文獻數據資料整合困難等問題。然而也有許多具高度前瞻性的醫院，在數位轉型上超前部屬，加緊腳步向國際看齊。
醫院引進AI系統 自動偵測對話完成病歷紀錄而如何引入數位系統以滿足現階段醫病需求的缺口，同時強化醫院本身競爭力，更是未來醫院革新上的一大重點。林口長庚醫院陳建宗院長分享，以診間衛教的數位應用為例，因應腎臟病患者族群日漸壯大，院方急需更有效率的配套措施，協助加速患者照護及衛教的效率。
因此，林口長庚醫院選擇導入末期腎臟病前期病患紀錄自動語音識別系統，利用AI系統紀錄醫護人員與患者間的對話，便能自動偵測並完成病歷紀錄。不僅大幅減輕平時文書處理等工作量，更因系統即時更新的優勢，能更精準地洞察病患需求。
此外，中山醫學大學附設醫院蔡明哲院長指出，即便過往院內資料皆已採用雲端化，但仍面臨數據擷取分析上的不便性，因此中山附醫率先嘗試導入全球電子病歷系統，不只將資料型態結構化、數據化，更聯合院內數據庫交叉比對利用。
大數據評估病人個別狀況 找出適當治療、提高療效而近年針對肺癌雖有多項治療可以提高治療效果、生存率，但醫師仍需花費大量時間與病患溝通以協助了解治療內容、疾病現況及副作用風險等資訊，無疑是一大工程。
臺北市立萬芳醫院陳作孝院長分享，院內導入免疫用藥領航員系統後，不只可利用大數據評估個別患者狀況、提高治療效果，同時透明化的數據報告也可促進醫病共同決策出最適治療，更貼近病患需求，以實踐醫病溝通的核心理念。
各大醫院都致力於促進院內醫事服務的革新，中山醫學大學附設醫院蔡明哲院長表示，未來期待將醫療場域的觸角帶出院外，藉由引入AI輔助診斷技術、穿戴式醫療裝置監測工具等，將能更有效地擴大智慧醫療應用的想像空間。
在未來醫院高峰論壇上，產官學相互交流分享，相信未來有更多數位工具的加入，不僅可以改善人力問題、工作負擔，實踐遠距醫療的目標也將不再只是願景，而是讓醫療成為跳脫臨床決策限制之外，隨時滿足病患需求的共享資源。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59095
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