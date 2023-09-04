巡視海葵颱風恢復作業 陳其邁慰勞感謝第一線施工人員
「海葵」颱風昨（3）日下午在台東東河登陸，今天上午5時已經減弱為輕度颱風，由於滯留打轉影響，昨夜為高雄帶來強風豪雨，造成楠梓區清豐路、九如四路葆楨街口及翠峰路等路段多處路樹倒伏，陳其邁市長今日與相關局處現場了解情形，現場除外，並要求加速完成樹木移除等復舊工作，恢復市容亦維護市民朋友道路使用安全。
記者鄭婷襄／高雄報導
海葵颱風風強雨大狂掃南部地區，高雄市區道路多處積水、路樹斷枝、傾倒，為確保市民行車安全，環保局自昨日晚間緊急加派人力查看積淹水路段洩水孔落葉雜物阻塞情形，移置道路傾倒路樹與障礙雜物，今日再增派人力，趁風雨空檔傾全力動員先行復原環境。截至目前已投入約1,314人次，出動各式垃圾車、回收車、掃街車、抓斗車與溝泥車等250車次，清理雜物、垃圾量約41公噸，儘速恢復市容環境。
工務局表示，楠梓區清豐路、九如四路葆楨街口及翠峰路段倒伏喬木多為菩提樹、黑板樹，係早年為求快速達到綠化效果而栽植。風災傾倒樹木根部斷裂已明顯重創，且樹穴狹小不易扶正固定，會儘速進行處理或裁切、移置清除，以排除交通障礙，維護用路人安全。
高雄市政府提醒民眾，颱風期間，如遇有路燈及路樹等設施損壞，皆可通報市府應變中心或撥打1999市民專線，公園處獲報後即會調派人力機具到場緊急處理，以確保市民人身安全；颱風過後，公園處將即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。