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出國旅遊當心病媒蚊叮咬！　專家授「3大招」防範蟲媒威脅

▲出國旅遊當心病媒蚊叮咬！　專家授「3大招」防範蟲媒威脅
▲出國旅遊當心病媒蚊叮咬！　專家授「3大招」防範蟲媒威脅

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】20多歲男性，因為雙腳腳踝及腳掌疼痛且覺得雙下肢無力三周就診，經醫師問診得知，個案在緬甸工作，前一日剛返臺，於三周前有發燒、全身痠痛且出疹，檢查後雙下肢骨頭並無異常，皮疹已消退，同事也有跟他一樣類似症狀，因此幫他通報及採檢登革熱及屈公病，最終確診屈公病。

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屈公病為蚊子叮咬而感染 不會人傳人

臺北市立聯合醫院忠孝院區感染科主治醫師黃馨慧指出，屈公病在台灣是第二類法定傳染病，當人被帶有屈公病毒的蚊子叮咬而感染，人不會直接傳染給人，可傳播屈公病毒的病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊。

疫情主要分布於非洲撒哈拉沙漠以南、亞洲及南美洲等熱帶及亞熱帶地區，但由於交通發達等因素，流行區已逐漸擴大。

發病初期常見症狀一次看　與登革熱、茲卡病毒相似

屈公病發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症很相似。症狀主要包含發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹；屈公病較少見致死案例，大部分患者可自行康復。不過，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數週至數月，此與登革熱表現不同。

此外，屈公病較少出現死亡，但新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，當罹患屈公病有可能會病況嚴重。

日常3招防媒蚊　避免急性傳染病上身

黃馨慧說，屈公病為病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，因此，平時做好病媒蚊孳生源的清除工作，不但能預防登革熱，同時能防止屈公病。預防方法包括：

一、做好防蚊措施，包含：選擇裝有紗窗、紗門或空調設備的居住場所。

二、戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，於身體裸露處或衣物上使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）的防蚊液，並依照標籤指示說明使用;如有防曬需求，建議先塗抹防曬乳，間隔15分鐘後再使用防蚊液。

三、清除孳生源，四大訣竅－澈底落實「巡、倒、清、刷」，讓病媒蚊不出現。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59121

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