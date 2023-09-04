▲戒菸穴位按摩可降戒斷症狀！中醫院長：茶飲、中藥、針灸都助戒菸。

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劉筱薇院長表示，香菸成癮的物質主要是尼古丁，具有提神、興奮中樞神經作用，還會增加心跳速率，提高血壓及引起末梢血管收縮，長期下來容易引發心血管疾病。除了尼古丁，香菸所含焦油、其他刺激物質，常是慢性支氣管炎、肺氣腫、各種癌症的元凶。
除此之外，對於男性而言，吸菸可能造成陽痿、精子異常；對於女性來說，吸菸容易未老先衰，甚至產生皺紋、灰髮、脫髮、提早閉經等；孕婦則會提高流產、早產、嬰兒猝死症等風險。及早戒菸才是明智之舉。如果民眾要戒菸，中藥能夠緩解戒菸時所產生不適症。
戒菸最難在各種不適症，長期下來身體陰虛火旺。
劉筱薇院長指出，癮君子戒菸的困難之處，莫過於經歷一段「戒斷時期」，因為停止抽菸之後，由於血壓、心跳下降，身體吸氧量也相對減低，常會出現情緒低落、精神倦怠、身體疲累、心情煩躁，可能也有失眠、暈眩、咳嗽、口乾舌燥、便祕、胃部飢餓感等症狀。
從中醫觀點來看，菸草屬性「溫燥」，長期抽下來易傷津耗液，最後形成陰虛火旺體質。此外，戒菸時期陰虛陽亢症狀也會浮現。
戒菸可透過中醫降戒斷症狀，按摩、茶飲、中藥、針灸都有幫助！
中藥療法：劉筱薇院長表示，戒菸時期陰虛陽亢，可利用中藥緩解身體不適症，治療應以滋陰清熱、寧心安神、化痰除煩、宣降肺氣為主，有助加強戒菸民眾的信心與決心。
針灸療法：針灸療法也能緩解戒斷期不適症狀，以及生津止渴，改善拿菸口慾、對於菸草味道產生排斥感。日常按摩相關穴位也有所幫助。
穴位按摩：穴位可按手部及耳部，手部可按列缺、陽谿、合谷等穴道。耳部由上而下則可取神門、胃點、心點、肺點、內分泌等穴點。
戒菸茶飲：可喝「魚腥草甘草茶」，可望清熱潤肺、生津安神，可說是很好的戒菸茶飲。材料可準備魚腥草1兩、遠志3錢、甘草3錢、薄荷3錢、麥門冬3錢、桑白皮3錢、百合3錢、黨參3錢、茯苓3錢。做法很簡單，將所有藥材泡水洗淨後放入鍋中，倒入2000毫升的水，小火煎煮即可當茶飲用。
戒菸除了決心，也可以其他有效的方法介入，透過各種方式降低戒斷症狀不適，更有助達到戒菸目標！
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