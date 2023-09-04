在野黨猛攻進口蛋　洪申翰批惡質指控「以後誰敢幫助台灣？」

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洪申翰說明，任何一個進口商符合這四個要件、四個原則，就可以成為雞蛋進口專案的進口商，而今天在野黨質疑超思為什麼可以成為這個專案的進口商，原因很簡單，就是因為符合這四個原則。
有藍營質疑稱，有50萬是不是也可以來成為進口商？洪申翰批評，這個問題很荒謬，如果有滿足這四個要件，當然可以成為進口商，這並不是誰有特權、誰有關係的問題，真正需要的關係是真的有網絡、有過去的商業信譽，可以讓大家相信你有辦法進口雞蛋到台灣來。
洪申翰表示，現在討論這件事的時間是9月，雞蛋的進口專案都已經到一個段落，也就是說這些進口商都已經完成任務了，如果現在還是缺蛋的3月，或許可以質疑50萬元資本額的公司，到底有沒有能力完成任務，但事實擺在眼前，不懂這樣的質疑還有什麼邏輯上的意義。
洪申翰說明，過去可能希望廠商資本額不要太低的原因，是擔心沒有能力完成交付的任務，但現在都已經證明這家公司，是有能力完成的，而符合進口專案四項條件的公司，不需要繼續再炒作、甚至影射，更不用說徐巧芯所提的「謀材害命」，這是非常惡質的指控。
洪申翰批評，徐巧芯刻意不說的其實雞蛋是逐批在邊境檢驗，只要衛福部食藥署及農業部檢疫署有一個關卡檢驗不合格，就必須要全數退運或銷毀，政府也不會為此負擔任何成本。簡單說，有問題的雞蛋不可能進到台灣，而且這個檢驗是逐批檢查，不會有任何批次被遺漏。
洪申翰強調，徐巧芯用這種方式來講，好像接下來進口雞蛋會危及過人生命安全，變成是一個害命的蛋，他反問如果今天巴西進口的蛋是害命蛋，那為何日本平均每個月要向巴西進口1萬3000顆以上的雞蛋，「難道日本也是要害自己的國人嗎？」
最後洪申翰認為，今天如果願意跳出來幫助國家解決危難之急的人，都要被冠上發國難財這樣的帽子，以後誰還敢來幫助台灣？這是這起藍白共同污衊、扭曲事件裡面最荒謬的地方，這都是讓未來台灣在面對各種困難的時候，置台灣於險境，甚至接下來還會引起很多過去可能有買過進口雞蛋的人，覺得自己的生命安全是不是遭受到威脅，因此最嚴厲的予以駁斥跟反擊。