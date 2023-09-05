▲每年65萬人創傷性腦損傷！　「降血脂老藥」成治療新曙光

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創傷性腦損傷極度不可逆 目前仍缺乏治療藥物國衛院副院長陳為堅表示，創傷性腦損傷泛指外力撞擊所造成的腦部傷害，常見於交通事故、摔倒和暴力事件等。國衛院細胞及系統醫學研究所博士後研究員陳倩玫說明，創傷性腦損傷可能導致長期後遺症包含頭痛、暈眩、嘔吐、感覺障礙等神經功能症狀，及注意力不集中、記憶障礙、失智、失語等認知功能障礙；住院復健患者5年預後僅26%改善，另有22%不變、30%惡化與22%死亡。
▲台灣每年約有65萬創傷性腦損傷案例，其中約10萬人為中重度腦損傷，倖存者長期後遺症嚴重。（圖／國衛院提供）
頭部遭外力撞擊當下，除了局部腦神經細胞死亡，更恐造成腦神經網絡大範圍受損，包含瀰漫性軸突損傷、神經樹突退化、和突觸消亡等。但成年人大腦神經元新生能力及可塑性有限，若由其他未死亡之神經細胞來產生替代作用，也需要修復軸突和樹突，並重組腦神經網絡，速度緩慢，難見明顯功能性改善。因此，尋找及研發藥物刻不容緩。
腦壞死區域減小、神經功能改善 成果登國際期刊林秀芳研究團隊以老藥新用策略，尋找可促進神經再生的臨床藥物，並探討其擴大應用至創傷性腦損傷的潛力。降血脂藥普羅布考是心血管疾病的臨床藥物，研究團隊於離體細胞實驗發現：普羅布考有促進神經可塑性及神經發育之特質，可促進腦神經細胞突起之生長。
▲在創傷性腦損傷之動物模式中，降血脂藥普羅布考可促進大腦神經新生及神經可塑性，可改善創傷性腦損傷，降低神經及認知功能障礙。（圖／國衛院提供）
研究團隊於小鼠模式發現：在腦損傷後給予普羅布考，腦源性神經營養因子之表現增加，新生神經細胞及增殖中之神經前驅細胞增加一倍，腦壞死區域減小33%；腦神經網絡修復及重組亦受到促進，壞死腦區四周神經樹突及突觸皆大幅增加，並和腦損傷後運動功能成正比，顯示普羅布考可透過促進腦神經可塑性，改善腦損傷後之神經功能。同時，普羅布考也可以降低腦損傷所引之認知障礙，記憶功能大幅改善，有望降低倖存者罹患失智症之風險。此研究成果於今(112)年6月發表於國際知名期刊《British Journal of Pharmacology》。
本項研究於小鼠模式發現降血脂藥物普羅布考可促進腦損傷後腦神經再生及可塑性，可改善腦損傷造成之神經及認知功能障礙，如未來於臨床試驗建立合適人體的劑量及療程，將有望擴大應用於創傷性腦損傷之治療。
陳倩玫指出，這項研究為「老藥新用」，有助省下研發新藥的大量成本，讓藥物更快速且安全的應用於患者。不過根據現階段研究顯示，若創傷後3－7天才給藥，效果較為不明顯，因此需把握黃金用藥時間；且先前研究指出，若腦神經短時間發展太多，可能會促進癲癇，因此仍需要更多臨床資訊。
研究論文全文之網址：https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.16157
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59130
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