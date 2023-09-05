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徐巧芯稱進口蛋恐有致癌物殘留　高嘉瑜：尊稱她「逐顆工程師」

▲徐巧芯質疑沒有抽驗到的進口蛋恐有致癌物殘留，對此高嘉瑜封徐為「逐顆工程師」。（圖／NOWnews資料照片）
▲徐巧芯質疑沒有抽驗到的進口蛋恐有致癌物殘留，對此高嘉瑜封徐為「逐顆工程師」。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯質疑超思進口巴西雞蛋檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，高濃度恐引發再生性不良貧血、致血癌疑慮，痛批政府「謀財又害命」。對此民進黨高嘉瑜表示，一個買蛋議題，讓台灣社會驗出許多笨蛋跟壞蛋，像徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，這種天才般的點子，「讓我們尊稱她一聲『逐顆工程師』！」

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高嘉瑜表示，徐巧芯近日來對新聞媒體散佈不實消息，無端抹黑巴西進口雞蛋含有氟甲磺氯黴素等物質且有可能流入市面，造成民眾對市場上雞蛋安全產生恐慌一事，她必須嚴正地譴責這種不惜一切代價以不實訊息恐嚇民眾、打擊民眾對台灣進出口及農業的信賴，只為圖自己政治私利的行為。

高嘉瑜表示，針對徐巧芯的不實指控，農委會及食藥署均已作出回應，首先是食藥署澄清，氟甲磺氯黴素在國內是牛、豬、肉雞等食用牲畜常用且可被生物代謝的合法抗生素藥物，但因蛋雞需要每天下蛋因此在國內不能用在蛋雞身上；副署長林金富也指出，這次驗出的氟甲磺氯黴素及氟甲磺氯黴素胺「不具致癌性」。

其次為從巴西進口的75批雞蛋每批都需要經過抽檢合格才能入關，其中僅「1批」驗出甲磺氯黴素等物質，且「已整批退貨銷毀」，根本不可能流入市面，徐巧芯以其中1批已經全數遭銷毀的問題雞蛋指控市面上所有進口雞蛋都有致癌風險，根本危言聳聽。

第三高嘉瑜指出，徐巧芯於臉書文中指出，「進口了8000多萬顆的雞蛋，會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？」但實際上根本不可能逐顆檢查，試問8000萬顆雞蛋逐顆打破檢查，如果全部都沒有問題，哪個民眾會買打破的雞蛋？『還是議員身為『逐顆工程師』有自己獨到的解決方法？』

最後高嘉瑜指出，從國內雞蛋產能不足時強攻蛋荒議題要求政府出手抑制蛋價，到提出進口雞蛋解決蛋荒時恐嚇民眾「遠水救不了近火」、「不顧蛋農生計」；再到成功抑制蛋價後開始造謠進口雞蛋有致癌風險等等的作為，國民黨不僅始終沒有提出具體且可以被執行的解決方案，就連前後論述都可以自相矛盾、毫無邏輯可言。如果這樣的做法不是「為反而反」、「圖謀私利」的話，什麼的行為才是？

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