▲早期肺癌拚治癒！掌握「免疫檢查點檢測」關鍵

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輔助治療要更精準！勿忘「手術前」就要先問PD-L1篩檢「相較於其他實體腫瘤，肺癌本來就比較容易復發！」林口長庚肺腫瘤及內視鏡科教授郭志熙醫師分析，期別越晚復發機率越高，第二期的五年復發率提升到60%，即使是可手術的第三期也高達75%，「面對如此高的復發機率真的會為病人擔心，也希望能有更多治療武器，但過去二十年來的術後輔助治療，說實話效果差強人意。」
早期肺癌術後輔助治療雖已行之有年，但長久以來都僅以化療為主，約僅能降低5%的復發機率，終於近年迎來重大突破！郭志熙醫師表示，精準治療已發展到早期肺癌領域，現在輔助治療也逐步建立應進行基因和免疫檢查點檢測的觀念，包括EGFR、PD-L1等都是決定用藥的重要指標。「其中PD-L1因為一定要取腫瘤切片才能進行，所以一定要手術前提早跟主治醫師討論篩檢，以免後續面臨檢體不足的窘境，錯失選擇機會」郭志熙醫師特別提醒。
破解癌細胞「偽裝」：免疫治療喚醒殺手T細胞談到免疫治療PD-L1抑制劑的機轉，郭志熙醫師形容，就好像是一場免疫細胞與癌細胞的諜對諜戰爭。人體的免疫系統為了維持平衡，有一個「煞車」機制，也就是正常細胞會以自身的PD-L1配體與T細胞上的PD-1免疫檢查點結合，使T細胞不會誤殺正常細胞；而癌細胞就是運用這個機制，藉由PD-L1過度表現來「偽裝」，誤導T細胞。此時為了破解癌細胞的偽裝，就可以使用PD-L1抑制劑，解除免疫的煞車機制，等於是喚醒T細胞，使其繼續完成消滅癌細胞的任務。
「因此PD-L1是否過度表現就會與用藥成果息息相關，通常PD-L1表現越高，治療效果也會越好」郭志熙醫師進一步解釋，當早期患者的EGFR、ALK無表現，但PD-L1有表現（PD-L1 TC ≥1%）時，就可以考慮在術後化療結束後，再接續一年的PD-L1抑制劑治療，讓可能殘存的癌細胞進一步被殲滅。根據大型臨床試驗顯示，加上PD-L1抑制劑作為輔助治療，可幫助具PD-L1表現之患者降低超過3成之復發機率，針對PD-L1高表現者(PD-L1 TC ≥50%)更有機會將復發風險大幅降低達5成5以上。
PD-L1抑制劑有效降低復發率 延長整體存活期有望郭醫師也分享其門診的真實案例，一名近70歲開完刀確認為第三期之男性患者，因PD-L1表現高達70%以上，故化療後決定再使用PD-L1抑制劑，後來順利完成一年的療程，期間腫瘤指數一路穩定下降，目前已降到正常值，無須再用藥，僅須持續追蹤。「早期肺癌術後免疫治療還在持續發展和追蹤成效中，目前已經證實對降低復發有確切效果，根據試驗的期中分析來看，對於延長整體存活期也呈現有助益的傾向，未來成果值得期待。」
郭醫師也提醒，早期確診早期治療仍是肺癌拉長存活期的關鍵，針對老菸槍、有家族史等高危險族群，應善用低劑量電腦斷層，以提早發現較小的病灶；確診後也切勿灰心，癌症醫療現已大幅進步，建議患者多與醫師討論各種治療選擇，並提早進行個人化醫療的相關檢測，掌握用藥先機，方能成功戰勝肺癌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59076
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