▲腋下多汗手術造成汗水代償　醫：副作用恐終生無法逆轉！

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傳統交感神經阻斷術止汗 轉代償性多汗不可逆長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立醫師表示，傳統交感神經阻斷術是從腋下開孔進去，讓肺塌陷找到中膈腔裡面的交感神經叢後燒掉，一旦神經被破壞，上半身雖不會排汗，但汗水可能轉移到下半身，變成代償性多汗是不可逆的！若想永久處理多汗問題，以腋下問題來說，不動刀的新治療趨勢如微波熱能止汗術，通過美國FDA及衛福部「腋窩多汗症」治療功效認證，透過高強度的微波熱能直接精準破壞腋下小（多汗）汗腺以及大（味道）汗腺，只需要一個小時左右的療程，就可以一次同時解決多汗、味道問題。經過長庚醫院臨床證實，效果可以媲美手術，且不用擔心傳統手術造成汗水轉移的問題，也不會留下永久性疤痕。
真的「汗如雨下」 一小時解決30年多汗困擾典型家族遺傳多汗症的洪小姐，家中四個姊妹就有三個人有腋下多汗及異味問題，嚴重時汗水更會直接滴到地上，因此有「挑衣達人」的稱號。近期因Y2K穿搭熱潮興起，嶄露曲線、鮮豔色彩的亮色系服裝成主流，電影《芭比》更帶起粉色風潮，洪小姐無奈表示亮色系是多汗症的地雷款式！自己就曾被拍到粉色無袖上衣留下明顯汗漬的照片，下定決心要永久解決腋下問題，經皮膚科醫師諮詢後，進行微波熱能止汗術療程，約一個小時就解決三十年來的困擾，當天施作完療程即正常上班工作不影響生活。
黃耀立副部長提醒，若有腋下多汗或是異味問題困擾之民眾，不要聽信偏方，需尋求專業醫師諮詢協助，並可上網搜尋就近的全省皮膚科下設立之清新門診預約諮詢，審慎評估為自己的就診的安全及有效權益把關，輕鬆重返清新自信人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59129
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