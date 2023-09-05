進口蛋攻防！徐巧芯、高嘉瑜隔空交火　吳欣岱這次聲援高嘉瑜

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吳欣岱質疑，政治操作常常要想梗、要想打點，現在有人出來講逐顆檢查的事情，焦點一定會被模糊到徐高窩裡反、不顧姊妹情，到底這是在撥亂反正，還是因為姐妹情深在護航？
吳欣岱說，過去的疫情期間，每一波的疫苗診都有看。看到當初民眾因為藍白炒作AZ打完會猝死的假消息，老人家緊張到血壓飆高、不肯打疫苗最後感染重症；看到藍白炒作台灣確診死亡率比其他國家高，患者覺得自己受到的醫療待遇影響不夠好，在隔離病房與穿著全套隔離服的護理師衝突。
吳欣岱指出，現在又看到徐巧芯為了打擊政敵，鼓弄蛋會致癌的假消息，還被報導成新聞，這種攸關性命的嚴肅問題，為什麼可以口水戰完就安全下莊，質疑身為領納稅錢的民意代表，不用負責嗎？更何況現在又是正式提名的立委參選人。
吳欣岱強調，徐巧芯臉書上到現在都還有「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」這句完全錯誤的假消息，氟甲磺氯黴素不是氯黴素，而會造成再生不良性貧血和骨髓抑制是氯黴素。
吳欣岱強調，徐巧芯聲量這麼大，已經有多少人看到「進口蛋恐致癌」的假訊息，有這種民意代表，中國哪需要武力犯台，讓她來造成內亂就好，最吼呼籲若真的是為了民眾好，請徐巧芯不要再吵枝微末節的細節，鄭重道歉澄清原先的錯誤訊息，「還給社會一點安寧吧！」