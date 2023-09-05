▲小資族的天然豐胸術！中醫教豐胸飲食、黃金穴位讓罩杯升級！

我是廣告 請繼續往下閱讀
青春期：張文馨中醫師表示，豐胸黃金時期大不同，青春期是全力衝刺的階段，開始快速成長，胸部開始發育到成熟，平均來說3~4年，也有人長達8~9年。這個階段是乳房發育最重要的關鍵階段，給予充足的營養，胸部便能發育良好，若缺乏營養或腸胃不佳失於調理，則會發育不良。
產後期：產後期為了準備哺乳，胸部在孕期也會大幅成長，一旦退乳後，胸部也隨之縮小，若產後搭配中藥、針灸調理及穴位按摩，理想的狀況是「進二退一」，有機會大一個罩杯
熟女期：熟女期過了青春期和產後，想讓胸部成長則必須仰賴胸部脂肪的增加。腸胃虛弱或乳線不通可以用中藥調理，促進腸胄吸收養分，同時配合穴位按摩，令胸部氣血循環旺盛乳線暢通，才能獲得充足的養分，讓脂肪長在該長的部位而不至於發胖，並搭配美胸運動。
月經週期２大高峰期：張文馨中醫師也指出，豐胸以月經週期來看，從月經來潮為第1天算起，隨著體內賀爾蒙的變化，總共有2個高峰期，第10-15天為雌激素分泌高峰期，可促進乳腺導管和乳小葉周圍結締組織發育。第20-25天為黃體素分泌高峰期，可促進乳腺小葉及腺泡發育，乳腺細胞週期性增生肥大。女生可以把握每個月豐胸好時機，加強豐胸飲食、搭配美胸保養品按摩穴位以及認真運動。
豐胸和氣血、情緒、睡眠有關，11點肝經旺盛，是睡眠黃金期！
氣血充足、脾胃健旺、乳房豐滿：張文馨中醫師表示，豐胸除了和氣血有關，也和情緒、睡眠息息相關。氣血生成來源是「基底」，乳房屬於胃經，脾胃健旺，氣血充足，乳房才能豐滿。當脾胃功能差，氣血虛弱，會造成營養不足或無法吸收，使得胸部缺乏「原料」而發育不良。
身心舒暢、肝經暢通、乳腺豐滿：胸部大小和個性、脾氣有關，情緒、睡眠也會有所影響。乳頭、乳腺屬於肝經，心情開朗，紓解壓力，肝經自然通暢，使得乳腺豐滿，胸部才能獲得充足的養分、胸部堅挺。根據中醫經絡理論，肝膽經的氣血，是在夜晚11點至凌晨3點最為旺盛。平時心情容易煩躁、鬱卒，易造成肝氣不順暢，血管末梢循環不佳，導致氣血循環不佳，乳腺不通暢、發育不良。
中醫推豐胸美胸飲食、按摩，月經２大高峰期助事半功倍！
張文馨中醫師也分享可透過３種有利豐胸、美胸的飲食方式，以及黃金十字穴位按摩，在月經週期的２高峰期時更積極努力。
【豆類製品】食物：豆漿、豆腐、黃豆、花生、黑豆、杏仁、核桃等。好處：富含蛋白質、卵磷脂，還含有天然植物雌激素、大豆異黃酮，能調節雌激素分泌，刺激乳腺發育，達到豐胸健美作用。激推：山藥豆漿（無糖或微糖），是美胸聖品山藥含雌激素前驅物，刺激體內雌激素的合成作用。
【膠原蛋白＆膠質】食物：豬腳、豬皮、豬耳朵、豬尾巴、蹄筋、海參、魚皮、魚肚、魚翅、雞皮、雞腳、黑白木耳。好處：是支撐胸部纖維結締組織的主要成分，加強肌膚彈力緊緻，防止鬆弛。激推：花生或青木瓜燉豬腳、涼拌青木瓜絲。花生含多元不飽和脂肪酸，可從進胸部細胞豐滿。豬腳含動物性膠原蛋白，可促進女性荷爾蒙分泌。青木瓜含木瓜酵素和維他命A，凝乳蛋白、木瓜、蛋白、胡蘿蔔素，並能刺激卵巢分泌雌激素，幫助乳腺發育，使乳腺暢通，胸部堅挺。
【酒釀蛋】食物：酒釀加入煮好的蛋中，加入少量黑糖或代糖，當餐後甜點吃。擔心發胖可當早餐吃，勿再搭配其他食物。好處：甜酒釀含醣化酵素，是天然的荷爾蒙，而雞蛋富含蛋白質營養，可以養顏又美胸。
【黃金十字穴位按摩】位置：以乳頭為中心畫一個十字，在水平及垂直線上，分別距乳頭2寸，也就是3指併攏寬度的地方，找到天谿、膺窗、乳根、膻中等四個穴位。方式：以雙手拇指指腹分別按壓單側乳房左右的天谿穴及膻中穴，按壓5秒後稍微放開，重覆按壓30次。接著再按壓乳房上下的膺窗穴與乳根穴，同樣按壓30次。之後再換另一側。功效：促進胸部四周的氣血循環，促進乳腺通暢。時機：建議於沐浴後，搭配美胸保養品進行穴位按摩，因沐浴後全身身體發熱，循環良好，且身體處於放鬆狀態，按摩效果事半功倍！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。