▲換心不用等、擔心移植排斥！　「長效型心室輔助器」提升存活率

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第三代心室輔助器 終生取代心臟的功能高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管外科蔡峯鈞主任表示，心室輔助器（ventricular assist device, VAD）將血液由左心室引流到心室輔助器幫浦，再送回到主動脈供應身體需要的血流，可以完全替代心臟功能。心室輔助器一開始使用的目的是過渡移植：作為等待移植前的支持，隨著機器改良，第三代心室輔助器越來越多人是做終生使用。植入因年齡或其他原因無法接受移植的病人體內，終生取代心臟的功能。
台灣健保有條件全額給付 目前患者最長已使用超過10年蔡峯鈞主任進一步說明，從美國的2021年度報告發現，心室輔助器治療結果已經與心臟移植相當，一年與三年的存活率分別可以達到85%與70%，很重要的原因是幫浦的改良，病人願意提早接受手術及專業醫療團隊的照護。
台灣健保也在2018年開放有條件的全額給付，讓更多需要的病人不會因為費用而猶豫接受手術。沒有等待捐贈者的困擾，也不用擔心移植後排斥，目前接受心室輔助器植入手術的病人已經超過數萬例，使用最長的時間也已超過10年，醫療團隊先前治療的病人經驗最長也超過5年。
重度心臟衰竭 考量心臟移植蔡峯鈞主任指出，心臟衰竭會影響其他器官造成肺水腫/肝腫大/腎衰竭，嚴重者甚至會影響意識。當出現重度心臟衰竭症狀，應該考慮提早進一步檢查，才能增加治療的成功率。
當您或您的家人被診斷有重度心臟衰竭同時建議心臟移植時，與醫師術前討論應該要了解：1. 是否需要立即接受心臟移植與等待移植的順位、2.如果心臟衰竭症狀惡化，是否有其他過渡的治療、3.是否適合接受心室輔助器手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59105
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