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換心不用等、擔心移植排斥！　「長效型心室輔助器」提升存活率

▲換心不用等、擔心移植排斥！　「長效型心室輔助器」提升存活率
▲換心不用等、擔心移植排斥！　「長效型心室輔助器」提升存活率

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】54歲的蔡先生，幾年前發現有心臟血管嚴重阻塞，先接受支架治療再因發生心室頻脈而放置體內去顫器，但心臟衰竭症狀持續惡化並登錄心臟移植，因為血型為O型同時體重超過100公斤，一直無法等到有緣人配對心臟。因心臟衰竭惡化造成水腫，體重增加到116公斤而到高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診求治，在獲得病人同意並通過健保審查後，進行第一例長效型心室輔助器植入手術；術後恢復良好，脫水超過15公斤並在術後一個月內順利出院，有效改善心臟衰竭症狀。

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第三代心室輔助器　終生取代心臟的功能

高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管外科蔡峯鈞主任表示，心室輔助器（ventricular assist device, VAD）將血液由左心室引流到心室輔助器幫浦，再送回到主動脈供應身體需要的血流，可以完全替代心臟功能。心室輔助器一開始使用的目的是過渡移植：作為等待移植前的支持，隨著機器改良，第三代心室輔助器越來越多人是做終生使用。植入因年齡或其他原因無法接受移植的病人體內，終生取代心臟的功能。

台灣健保有條件全額給付　目前患者最長已使用超過10年

蔡峯鈞主任進一步說明，從美國的2021年度報告發現，心室輔助器治療結果已經與心臟移植相當，一年與三年的存活率分別可以達到85%與70%，很重要的原因是幫浦的改良，病人願意提早接受手術及專業醫療團隊的照護。

台灣健保也在2018年開放有條件的全額給付，讓更多需要的病人不會因為費用而猶豫接受手術。沒有等待捐贈者的困擾，也不用擔心移植後排斥，目前接受心室輔助器植入手術的病人已經超過數萬例，使用最長的時間也已超過10年，醫療團隊先前治療的病人經驗最長也超過5年。

重度心臟衰竭　考量心臟移植

蔡峯鈞主任指出，心臟衰竭會影響其他器官造成肺水腫/肝腫大/腎衰竭，嚴重者甚至會影響意識。當出現重度心臟衰竭症狀，應該考慮提早進一步檢查，才能增加治療的成功率。

當您或您的家人被診斷有重度心臟衰竭同時建議心臟移植時，與醫師術前討論應該要了解：1. 是否需要立即接受心臟移植與等待移植的順位、2.如果心臟衰竭症狀惡化，是否有其他過渡的治療、3.是否適合接受心室輔助器手術。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59105

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