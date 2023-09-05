臺灣好手再創佳績勇奪19面獎牌 Kimberly擔任隊長領軍出擊
臺北國際滑水公開賽臺灣選手勇奪4金9銀6銅，共19面獎牌稱霸全場！本次出賽主力「臺北滑水隊」在總教練林昊廷、隊長快艇衝浪女神Kimberly陳美彤和寬板滑水猛將許書源的帶領之下，囊括其中16面獎牌！是臺灣參與國際賽事取得團體獎牌數史上最多的一次，力抗美國、加拿大、日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港等十國好手，展現卓越的滑水實力！
記者廖聿偉/綜合報導
臺灣選手由Kimberly陳美彤、廖峰瑋、許力文、曾宸軒勇奪金牌。銀牌方面由林孟穎、葉又維、Jocelyn陳宥蓁、蕭竣源、王郁文、劉廷訓、蘇修賢、林思萱、陳章安包辦。Riona陳禹璇、古恩旭、楊宗修、陳虹卉、洪啓睿、郭伯嘉則是獲得銅牌。快艇衝浪女神Kimberly陳美彤繼「WWA 快艇衝浪亞洲巡迴賽日本站」賽事後，再度擔任「臺北滑水隊」隊長。除了自己本身不負眾望拿下快艇衝浪Masters女子金牌，為團隊在WWA亞洲巡迴系列賽，連續兩站贏得金牌，更率領新生代滑水健將Jocelyn陳宥蓁和Riona陳禹璇在本次比賽中，分別奪得Junior 女子銀牌和銅牌。
「臺北國際滑水公開賽」不僅是體育盛事，更是國際交流，號召職業選手來台之外，更是吸引了百萬粉絲的泰國明星Chanicha Cowell與Chanatip Potongkam一同競賽，在他們的網路媒體上宣傳 #臺北臺灣！
接下來「臺北滑水隊」九、十月份還將出戰「WWA世界滑水協會亞洲職業巡迴賽曼谷站與香港站」，選手們信心滿滿，準備力拚獎牌大滿貫，期待臺灣能再度閃耀國際舞台。