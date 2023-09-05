莊競程推出龍年農民曆　獲得廣大迴響

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民進黨台中市北區、北屯區立委莊競程表示，農民曆是許多家戶常翻閱的實用手冊，每年都吸引許多民眾索取。這次推出2024龍年專屬農民曆，除了有傳統民俗陰陽吉忌、生肖歲運，以及生活知識功能外，特別結合他為地方爭取的各項「政績」，以圖文淺顯易懂方式，一眼就知道他為地方做了哪些事。即日起免費提供索取，地點在北屯路275-2號莊競程服務處，送完為止。
2024龍年農民曆，內頁共64頁、政績篇有16頁。封面、封底印有公督盟＆口袋國會評鑑優秀立委莊競程本人，以及與北區市議員陳俞融，北屯區市議員曾朝榮、謝家宜的合照。內頁印有副總統賴清德推薦莊競程的合照「選競程，踏上進步的旅程」。
莊競程指出，感謝鄉親長久以來的支持與肯定，三年多來爭取4億9658萬元經費，辦理自來水管汰舊換新工程，解決北北屯水管破裂、水壓不足、停水問題；解決舊社北捷重劃區、南京東路三段、松竹路二段、昌平路一段、豐樂路段、平德路段、景和街沿線等電線桿移除問題；爭取環太東路新建橋樑及政大橋拓寬經費4億2000萬元；更爭取學校建設總經費23億元，守護孩子重視校園安全；建立公共衛生師專業證照制度，提升台灣公衛環境完善醫療體系；推動修正「性別平等三法」等皆全力以赴，完成民眾託付，沒有讓鄉親失望。
蔡小姐說，許多長輩不太熟悉操作三C產品，看日子，翻時辰時，會用到農民曆，很實用；曾小姐說，這是她拿到的第一本2024年農民曆，滿好看的，尤其是生肖那區，會看一下自己未來生肖的運勢；王先生說，翻閱農民曆，自然看到莊競程的政績，文字淺顯易懂，完全擄獲眼球，達到宣傳效果。