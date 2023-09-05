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有問題才能諮商？心理師揭判斷關鍵　吃不好、睡不著都可用

▲衛福部加碼實行年輕族群免費心理諮商方案，希望幫助更多有需要的民眾。（示意圖／Fa Barboza on Unsplash）
▲衛福部加碼實行年輕族群免費心理諮商方案，希望幫助更多有需要的民眾。（示意圖／Fa Barboza on Unsplash）

記者林志怡／台北報導

衛福部心健司今（5）日宣布加碼辦理年輕族群免費心理諮商，再增加1.6萬個名額。然而，許多民眾仍對於自己是否需要諮商感到疑惑，對此台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，生活狀態改變、旁人發覺異常都是重要警訊，民眾不用覺得自己「有問題」才能諮商，只要覺得「有需要」，就可以尋求協助。

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雖衛福部推出15至30歲的免費心理諮商方案，但對於許多民眾來說，要不要走進諮商所有很多疑慮，比如「我真的有問題嗎」、「是不是我想太多」、「或許我不需要」等，也因此遲遲無法展開心理諮商。

對此藍挹丰指出，衛福部這次推出相關方案是希望幫民眾「開一扇窗」，覺察憂鬱情緒、自己有沒有出現可能是疾病前兆的情況，對所有人來說都是需要學習的過程，即使專業人士也是如此，民眾只要認為自己「有需要」尋求協助，就可以尋求相關資源，不用等到覺得自己「有問題」才求救。

藍挹丰進一步解釋， 心理諮商除了治療、發現風險個案，也可以是種心理保健，就像是一般人會吃一些強身健體的保健食品一樣，她有一個個案，習慣每個月找一天來和她面談，就像是用口述來寫日記，告訴她這整個月發生了什麼事、由第三人來幫忙釐清思緒。

如果民眾還是無法判斷自己需不需要諮商，藍挹丰提出兩個重要判斷依據，包括「生活狀態改變」和「身邊親近的人提出的觀察」，「憂鬱症」與「憂鬱情緒」是不一樣的概念，但放任憂鬱情緒，仍可能往下延伸出其他問題，很多生理上面的改變是情緒引導出來的，所以生活上改變是很好的觀察點。

她解釋，生活狀態上改變包括睡眠、飲食習慣等，比如原本睡眠情況良好，卻在沒有特別重大改變，突然變得睡不好、睡不著，或是突然吃不下東西，也有可能突然胃口變好、卻沒有因此感到開心。

此外，藍挹丰也建議，可以注意身邊親近的人對自己的觀察，有時自己無法覺察，但親近的人可以看出來，比如朋友提到「你最近笑容變少」、「好像壓力比較大」，都要記得聽進去，有時是當局者迷，當事人太過努力生活、以致於忘了照顧自己。

北榮情緒精準醫療中心主任李政達也表示，睡眠是非常敏感的指標，關乎生活大小事，但也提醒家長，年紀較幼的國中、國小學童同樣可能出現憂鬱情況，且多以非典型的暴躁、易怒等方式表現，家長也可以提高相關識能、多管齊下，並適時給予幫助。

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