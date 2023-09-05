鼓勵婦女再就業 南分署職前訓助2寶媽轉職消防領域

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部的婦女再就業計畫，是針對因家庭因素離開職場180天以上的婦女提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」、最高3萬元的「再就業獎勵」。另外，若雇主提供可調整工時的新職缺，並且雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，鼓勵女性重返職場，不僅紓緩產業缺工，也希望促使婦女實現個人價值與成就。
78年次的2寶媽陳囿蓉，以前學的是企業管理，出社會做的也是會計及行政工作，婚後她看著先生辛苦創業，逐漸了解消防行業雖然競爭，但有一定的技術門檻，只要肯下工夫學，未來就不容易被取代，於是在取得家人的支持下，毅然做出轉職的決定，她先報名雲嘉南分署的職前訓練班，從零開始累積專業知識及技能。
劉邦棟也鼓勵待業中的女性「一技在身，受用無窮」，如果對未來職涯沒有方向，不如先來職訓學專長，分署辦理的職前訓練不僅免學費，也有近40種課程可以選擇，除了專業的訓練師資群，還有完善的場域及設備可供學員實作練習。
劉邦棟補充，擁有消防設備士證照，新人起薪約在30K起跳，若技術純熟，薪水彈性空間大，40K至60K以上不是問題，而近一期的職前訓練課程現有營建工程實務(泥作)、CNC車床、漆作風格設計、數位圖文傳播科技、電工、創意家具設計及製作、創意商品網路行銷等10班、214個名額招生，報名至9月21日止，待業民眾除免學費，若是符合特定身分資格，每月還可以領取職訓生活津貼或是學習獎勵金，欲了解課程內容或是「婦女再就業」計畫詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或撥(06)6985945洽詢。