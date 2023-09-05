竹市HPV疫苗21校園巡迴免費開打　2400名學生受惠

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高虹安指出，除了施打HPV疫苗及遵守安全性行為外，市府也結合衛福部補助30歲以上女性朋友子宮頸抹片免費篩檢，推出「守護幸福愛無限-幸福明信片」活動，讓學生透過明信片傳遞對家人的關心，鼓勵家中符合資格的女性，每3年至少做1次抹片檢查，以「打疫苗加倍保護，珍愛自己守護家人」理念，以全年齡、全方位守護女性遠離子宮頸癌的威脅。
衛生局長陳厚全說明，9價HPV疫苗可預防高致癌型第16、18型HPV病毒與亞洲盛行的52、58型病毒外，亦能預防6、11型病毒所引起的尖形濕疣（菜花），更可以預防頭頸部癌症，此疫苗以青少年時期、無性經驗未曾感染人類乳突病毒者的預防效果最佳。
陳厚全指出，凡就讀新竹市國中的本國籍女生，皆符合公費接種對象，111年學年度國中女生第1劑HPV疫苗9月5日至9月28日，在國中校園巡迴進行，第2劑則預計於明年3月至4月底前完成，鼓勵學生把握「加倍保護」機會踴躍施打，若因故無法在校接種，可申請至竹市6家合約診所進行補打。HPV疫苗與其他疫苗一樣，可能造成不良反應，若有疑問可洽詢免費專線0800-88-3513。
衛生局說明，校園HPV疫苗的施打流程，學生將依照指示逐步進入等待區、評估區和施打區，在接種完成後會在留觀區休息30分鐘。衛生局在留觀區貼心提供了礦泉水和餅乾，各所國中也會準備不同課外讀物和輕音樂，同時有醫護人員全程陪同，全面照顧學生的身心健康，緩解緊張情緒，確保接種過程順利完成。
衛生局呼籲，子宮頸癌前病變不容易察覺，女性應定期做子宮頸抹片檢查，於今年11月20日前在竹市完成第一劑HPV疫苗學生的30歲以上女性親友，持「守護幸福愛無限-幸福明信片」與健保卡，在三區衛生所完成每年一次子宮頸抹片檢查，即可獲得100元商品券一份，數量有限。如有疑問可查詢衛生局網站（https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp），或洽三區衛生所諮詢。（東區03-5236158、北區03-5353969、香山區03-5388109）。