2023台南文旦大賽評鑑出爐 麻豆果農郭李春梅獲文旦王美譽
歷經２個月激烈的賽程，2023台南文旦大賽得獎名單於8月29日出爐，台南市政府今(5)日舉辦頒獎典禮，由麻豆區農友郭李春梅脫穎而出榮獲特等獎殊榮，其他參賽農友勇闖三關，也獲得優等及良等佳績。市長黃偉哲親自頒發匾額祝賀得獎者，並鼓勵民眾秋節送禮首選台南文旦。市議員林美燕、李啟維、許至椿、陳秋宏皆到場向農民祝賀。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，台南文旦聲名遠播，口感Q彈香甜，風味令人難忘，中秋節前幾乎都已供不應求，外銷至日本、加拿大、新加坡等地也大獲好評。市府希望透過每年舉辦文旦大賽，持續提昇台南的文旦產業水平，也歡迎大家來台南品嚐一級棒的文旦，並和家人朋友一起分享美味。
台南農業局說明，台南首創全國最嚴謹的文旦評鑑大賽，先比「果園」再比「果品」，是相當高規格的競賽制度。今年首次於果園評鑑評選出前３名果園，最終由麻豆區農友陳純仁榮獲冠軍果園之殊榮，陳純仁同時也獲得文旦大賽頭等獎之榮耀，彰顯台南農民在果園及果品栽培管理都非常用心。
農業局指出，台南文旦大賽今年邁入第九屆，在專家、學者、農會與農友的協助下，文旦栽培管理技術逐年精進，許多柚農之前比賽雖尚未獲獎，但秉持履敗履戰的勇士精神，不放棄每年精進自己的評鑑機會。今年獲得良等獎之農友中李志祥、李振漢、李秀蘭、施坤寶、林佩璇、邱君偉及王瑞慶等農民，都是第一次獲獎，顯示台南每個文旦果園每位農友都具有獲獎潛力，農友積極學習新知，用心投入栽培管理，種出安全且高品質的文旦，整體評鑑成績一年比一年好。
這屆文旦大賽共選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名及良等獎16名，總計25名，歡迎全國消費者直接與農友採購，中秋佳節將屆，季節最夯的送禮水果非台南文旦莫屬。