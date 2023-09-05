蔡其昌號召暖心企業　捐贈萬件防護衣及物資

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立法院副院長蔡其昌表示，從疫情前就開始號召企業及社團捐贈醫療相關物資，疫情期間更是不斷媒合諸多企業暖心捐贈，而疫情結束後仍持續號召企業共同關心醫護，此次要特別感謝福大材料科技股份有限公司董事長楊燈霖響應，捐贈1萬件防護衣及口罩墊片1260箱，還有立法委員林靜儀與雅潭神后立法委員候選人謝子涵共同募集3千劑快篩試劑，贈予中部五所醫療院所，透過各種民間力量的協力，希望讓中部地區醫療院所資源更加充足，照顧更多鄉親的健康。
蔡其昌說，除了媒合民間力量，與林靜儀委員在立法院也依職責爭取許多醫療政策的施行，包含討論健保補助的合理性、醫療資源的妥適分配、長照政策的施行等等，特別是去年國家稅收高，也要求政府挹注預算補助健保，讓健保基金更加充裕，希望更全面、妥善的保障民眾健康。
福大材料科技股份有限公司董事長楊燈霖說，福大公司是清水起家的公司，響應同鄉的副院長蔡其昌號召共同來捐贈物資給予醫療院所，也藉此感謝中部地區醫療院所及醫護長期以來，照顧所有鄉親的健康，在疫情期間更是無私的奉獻服務，感謝大家。
台中榮民總醫院院長陳適安說，誠如大家先前所看到的，醫療院所在防疫期間是非常的辛苦，尤其是在各項醫療物資的儲備，真的是有勞副院長的號召及企業界的捐贈協助我們非常多。雖然現在疫情都已緩和，但在台中榮總每天都仍有確診新冠肺炎及長新冠後遺症的病人前來求診，非常感謝在副院長蔡其昌的號召下，福大公司很暖心的捐贈防護的器材，對台中榮總有很大的助益，在此代表台中榮總感謝楊董事長的善行義舉。
立委林靜儀指出，今捐贈的5間醫療院所幾乎都在自己的選區內，首先要感謝醫療院所及醫護對鄉親的照顧，醫院若能營運得好，民眾就能被照顧得好，尤其疫情期間真的要特別感謝大家的辛勞，而此次所捐贈物資都屬於健保給付中的隱形成本，都是醫院要自行負擔的，所以感謝福大企業的捐贈，相信這對於醫療院所是一大挹注，大家站在一起共同守護民眾的健康。
立法委員候選人謝子涵說，非常感謝福大科技有限公司站出來，在蔡副院長號召，參與捐贈醫療物資的善心活動。在過去疫情期間真的非常感謝全國的醫療院所以及護國企業們、口罩國家隊等等的努力，來守護我們國人的健康。