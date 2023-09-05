奇美音樂節壓軸 史特拉底瓦里超級名琴「維爾特」 11月撼動衛武營

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負責本場音樂會選琴的奇美博物館資深提琴顧問鍾岱廷表示，為了詮釋柴可夫斯基磅礡壯闊的小提琴協奏曲，特別祭出名琴「維爾特」（Wirth），此為史特拉底瓦里黃金時期1713年的大作，琴音張力十足，不但可以恢弘雄偉、亦能細膩優美。即將在音樂會演奏該琴的小提琴家魏靖儀則透露：「一拉就有融化的感覺」。他認為此琴的高音有史特拉底瓦里一貫明亮纖細的特色，低音更是厚實沉穩。兼具兩種特色的「維爾特」擁有深不可測的能量，在此次音樂會中，它將以「主角」之姿，非常罕見地與8把波吉名琴同台競演，展現超級名琴的過人氣勢。
鍾岱廷指出，波吉名琴由當代義大利頂尖製琴家安薩爾多．波吉（Ansaldo Poggi）所製，是許多音樂家非常喜愛的比賽用琴，波吉名琴聲音爆發力強、宏亮厚實、8把波吉名琴同時演奏，所帶來的驚人渲染力將無可比擬，而這正好能夠淋漓盡致地展現柴可夫斯基大氣非凡的經典曲目，預計將讓樂迷聽得盡興過癮。
除了上述壓軸場搭配名琴演出之外，10/28登場的「情迷三重奏：南台灣鋼琴三重奏」，也特別祭出兩把約300年的史特拉底瓦里黃金時期名琴，演繹舒伯特、布拉姆斯與拉威爾三位古典音樂大師的經典曲目。奇美博物館表示，藉由名琴的發揮，更能細膩精準地展現電影中的劇戲張力，烘托出故事情境，讓樂迷沉浸在蕩氣迴腸、憂傷抑鬱或歡樂甜蜜的氛圍中。