▲夏天吃冰不發胖掌握5大原則！　剉冰基底、醬料、配料怎麼選？營養師告訴你

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剉冰配料：綠燈、黃燈、紅燈區 注意選擇順序天氣熱來碗剉冰透清涼，不過在選擇配料時可要特別留意，以免越吃越胖影響體態。營養師余朱青提到，剉冰配料應選擇熱量低、水份高、原型食物，依此原則可將常見的剉冰配料分為綠燈、黃燈、紅燈區：
- 綠燈區（熱量低、水分高）：仙草、愛玉、寒天、豆花、白木耳、新鮮水果等
- 黃燈區（原型食物）：紅豆、綠豆、花豆、薏仁、地瓜、芋頭、花生等
- 紅燈區（加工食品）：珍珠、QQ、地瓜圓、芋圓、湯圓、粉粿、布丁等
剉冰基底怎麼選？ 可以加煉乳、果醬嗎？除了配料選擇之外，其實冰的基底也要注意，營養師余朱青建議，剉冰以清冰為主，雪花冰次之。此外，有許多人剉冰喜歡加煉乳，不過營養師余朱青表示，剉冰應盡量少加醬料，如果要加的話則建議選擇黑糖水，果醬、煉乳等則是次之選項。
營養師余朱青也提醒，因為冰品的含醣（糖）量較高，可以替換正餐的米飯、麵條等主食，因此如果想吃冰的話，建議將正餐主食攝取量減少，把扣打留給冰品，選擇生菜沙拉、低脂蛋白質作為正餐，或是在餐後再來點冰品消暑，比較能夠減少負擔，另外也可以與家人、朋友一起分享一碗剉冰，避免攝取過多熱量。
快樂吃冰的同時也不能忽視熱量，掌握吃冰不發胖5大原則：（1）注意基底選擇；（2）注意醬料選擇；（3）注意配料選擇；（4）減少正餐主食攝取量；（5）與家人、朋友一同共享冰品。就可以在夏天吃冰消暑又不因此發胖喔！
資料來源：余朱青 營養師－https://www.facebook.com/photo/?fbid=777862247675815&set=a.556937423101633&locale=zh_TW
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59096
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