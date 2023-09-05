▲便秘就會長痔瘡？ 醫曝：擦藥也不會消失　3招預防痔瘡惡化

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▲ 經常便秘、腹瀉都會加速痔瘡脫垂，就算擦藥也不會讓痔瘡消失。（示意圖／每日健康）
鍾雲霓在臉書專頁《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》發文指出，容易便祕的人不一定有痔瘡，主要還是基因和體質決定一切，一些人的軟組織Q彈、血管細緊，無論如何都不會得痔瘡，但多數排便狀況不穩定的人，只要便秘、腹瀉，就容易對肛門造成一個撐力，讓血管常常膨脹，久而久之變鬆，進而加速痔瘡脫垂。
鍾雲霓表示，痔瘡分為內、外痔，以肛門內的齒狀線為分界，齒狀線以上是內痔，以下是外痔，外痔因分佈區域的神經較多，通常會痛；內痔則神經少，通常無痛但會出血，大部分人得到的都是內外混合痔，常常伴隨腫、痛、癢、異物感，不同人會有不同症狀是很常見的，而痔瘡屬於血管組織，擦藥也無法讓痔瘡痊癒，只能改善痔瘡症狀。
鍾雲霓分享，痔瘡分成4級，級數越高代表脫垂程度越嚴重，1級沒有任何症狀，到了3、4級痔瘡可能會掉出來，要是痔瘡不痛不癢、不影響生活，可採取保守治療；若痔瘡脫出、疼痛，甚至不時出血、引起貧血，則建議手術治療為佳；另依病患心理感受，如果痔瘡像根心頭刺，讓人感覺難受，也可以考慮開刀處理。
最後，鍾雲霓強調，由於痔瘡是肛門血管和軟組織老化的現象，因此想預防或防止惡化，就要確保穩定排便，每天1次、3天1次都可以，且從有便意到排便結束，最好控制在10分鐘內，對肛門衝擊小、拉扯少，痔瘡自然不會被激發，也要維持高纖飲食，多吃深綠色蔬菜，如龍鬚菜、青江菜、空心菜；芭樂、香蕉、柳丁、橘子、棗子、藍莓等，同時養成規律運動的好習慣，推薦有氧運動為主，像是跑步、游泳、快走，讓血管強健、血液流通順暢。
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