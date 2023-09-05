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想懷孕並不難！做對5件事　打造受孕好環境

▲想懷孕並不難！做對5件事　打造受孕好環境
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每日健康-每日都做得到的健康

有些人已經很努力「造人」，肚子卻遲遲沒有消息。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，透過生活中的5個小習慣，包括減少使用塑膠容器、減少使用香水和指甲油、保持均衡飲食、減少食用速食和加工食品、減少壓力和放鬆心情，有助於增加受孕的可能性。

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▲ 透過生活中的5個小習慣，有助於增加受孕的可能性。（示意圖／每日健康）

張瑜芹在臉書專頁《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》發文指出，大部分塑膠製品含有雙酚A，會干擾激素分泌、降低卵子品質，進而影響受孕，建議「減少使用塑膠容器」，改用不鏽鋼或玻璃的容器，同時也「減少使用香水和指甲油」，因為這類產品含有塑化劑，不利於排卵，也可能會傷害精子，甚至有增加早期流產的機率。

圖／翻攝自 臉書／美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師
圖／翻攝自 臉書／美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師
張瑜芹提到，關於備孕的飲食建議有百百種，但「均衡飲食」才是關鍵，不要一味地偏重某種食物，不妨參考2個原則，分別是控制醣類的攝取、減少攝取精緻澱粉，例如白米、白吐司，藉此穩定血糖和胰島素，達到穩定排卵的作用，也有助於提升卵子品質和降低流產機率。另外，備孕中的女性應「減少吃速食和加工食品」，這些食品一般含有塑化劑和化學添加劑，恐怕會干擾激素分泌、影響排卵和胚胎健康，還會增加早期流產風險，而壓力過大可能會對內分泌系統產生負面影響，干擾卵巢功能、抑制排卵，所以要時刻「減少壓力、放鬆心情」，才能幫助平衡激素分泌，進而提高排卵的機率。

最後，張瑜芹強調，以上的準則不只適用於想要懷孕的女性，若老公們做好這些小習慣，也有助於精子的健康，因為備孕和懷孕是2個人的事，雙方要一起努力，才能事半功倍。

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